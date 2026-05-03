19:00 03.05.2026

Зеленський і Стере обговорили PURL, Dron Deal і постачання Україні газу

Зеленський і Стере обговорили PURL, Dron Deal і постачання Україні газу
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Норвегії 

Йонасом Гаром Стере Drone Deal та забезпечення України газом на наступний опалювальний період під час зустрічі у Єревані, де проходить саміт Європейської політичної спільноти. Про це Зеленський повідомив в офіційному Телеграм-каналі у неділю.

"Зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Єревані. Подякував Норвегії за всю підтримку для нашої країни, зокрема за внески у програму PURL на суму майже 1 мільярд доларів. Росія не зупиняє своїх ударів балістикою, тому своєчасне наповнення PURL дуже важливе. Ми обговорили наше стратегічне партнерство: Drone Deal та роботу над посиленням протиповітряної оборони, співпрацю на рівні приватного та державного секторів", – написав Зеленський у Телеграмі.

Також український президент поінформував про потреби України в природному газі, на наступну зиму. "Вдячний Норвегії та особисто Йонасу за готовність допомагати", – написав Зеленський.

