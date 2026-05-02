Інтерфакс-Україна
Політика
18:28 02.05.2026

Порошенко: Проєкт мирної угоди з 28 пунктів є пасткою Путіна, його сценарій має бути зруйнований

1 хв читати
Фото: https://eurosolidarity.org/

Володимир Путін використовує переговори щодо мирної угоди для затягування війни, і його сценарій має бути зруйнований, зазначає лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко.

"Мирна угода з 20 чи 28 пунктів – це пастка Путіна, його трюк. Путіну не потрібна наша земля, тому він повністю знищує українські міста на Донбасі. Путін хоче захопити всю Україну, а після цього, можливо, і всю Європу. Ми маємо зруйнувати його сценарій, будучи сильними", – сказав Порошенко в ефірі хорватського телеканалу N1.

Політик зазначає, що Захід має тиснути на Путіна з однією вимогою – повного припинення вогню, і що РФ розуміє лише мову сили.

"Що Україні потрібно найбільше? Зброя. Якщо ми хочемо миру, нам потрібна ППО, щоб зупинити ракетні атаки, та дрони. Ракети великої дальності. Щоб на кожну атаку на українські цивільні об’єкти була негайна відповідь українською атакою. Повітряні сили. Бо ми будемо битися і захищати все європейське небо. Санкції. Путін повинен платити високу ціну за свою агресію. У нього не повинно бути фінансової спроможності фінансувати війну", – зазначив він.

Теги: #порошенко #проєкт #пастка #мирна_угода #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:06 01.05.2026
Буданов обговорив з представниками ОЕСР старт нового проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні

11:50 01.05.2026
Порошенко: Захід повинен жити з усвідомленням агресії

17:43 30.04.2026
Швидко закінчити війну можна за умов трансатлантичної на внутрішньоєвропейської єдності – Порошенко

13:15 30.04.2026
Порошенко обговорив із прем’єром Хорватії підтримку ЗСУ та євроінтеграцію України

14:03 29.04.2026
Міжнародний проєкт на $1,3 млн буде спрямований на охорону та відновлення заповідника Хортиця

12:00 26.04.2026
Порошенко в роковини Чорнобильської катастрофи: Росія продовжує свій ядерний шантаж

20:16 21.04.2026
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Клименка з посади глави МВС

19:53 17.04.2026
Порошенко передав у підрозділи ЗСУ техніку для шиномонтажу, шини та зарядні станції

18:14 15.04.2026
"Євросолідарність" внесла в Раду законопроєкти про збільшення виплат військовим

18:55 09.04.2026
Бізнесмен Тинний заморозив проєкт з кесоном на Оболоні, планує зміну концепції - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

Послу Ізраїлю вручено ноту протесту через надходження до країни судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією – Зеленський

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

ОСТАННЄ

Сибіга привітав країни Східної Європи, Мальту та Кіпр із 22-ю річницею членства в ЄС

Сповільнення реформ в Україні та наполягання на швидкому членстві в ЄС створюють напругу між Києвом та партнерами – ЗМІ

Ухвалення закону про мову в освіті сприятиме співпраці з Угорщиною – Качка

Україна може закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до ЄС за 12-18 місяців — Качка

Україна вступить у зону євро, коли це буде для неї економічно вигідно – Качка

Україна готується отримати EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility у червні завдяки ухваленим законам - Качка

Трамп заявив, що лише йому і ще кільком людям відомо про перебіг переговорів з Іраном

Лідери як країн ЄС, так і кандидатів, на 9 травня повинні їхати не в Москву, а в Київ, – речник Єврокомісії

Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні було надано допомогу, перш ніж він підтримає заявку Києва на вступ до ЄС

Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА