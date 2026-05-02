Порошенко: Проєкт мирної угоди з 28 пунктів є пасткою Путіна, його сценарій має бути зруйнований

Володимир Путін використовує переговори щодо мирної угоди для затягування війни, і його сценарій має бути зруйнований, зазначає лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко.

"Мирна угода з 20 чи 28 пунктів – це пастка Путіна, його трюк. Путіну не потрібна наша земля, тому він повністю знищує українські міста на Донбасі. Путін хоче захопити всю Україну, а після цього, можливо, і всю Європу. Ми маємо зруйнувати його сценарій, будучи сильними", – сказав Порошенко в ефірі хорватського телеканалу N1.

Політик зазначає, що Захід має тиснути на Путіна з однією вимогою – повного припинення вогню, і що РФ розуміє лише мову сили.

"Що Україні потрібно найбільше? Зброя. Якщо ми хочемо миру, нам потрібна ППО, щоб зупинити ракетні атаки, та дрони. Ракети великої дальності. Щоб на кожну атаку на українські цивільні об’єкти була негайна відповідь українською атакою. Повітряні сили. Бо ми будемо битися і захищати все європейське небо. Санкції. Путін повинен платити високу ціну за свою агресію. У нього не повинно бути фінансової спроможності фінансувати війну", – зазначив він.