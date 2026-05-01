Сибіга привітав країни Східної Європи, Мальту та Кіпр із 22-ю річницею членства в ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав Чехію, Естонію, Латвію, Литву, Угорщину, Польщу, Словаччину, Словенію, а також Мальту та Кіпр із 22-ю річницею членства в Європейському Союзі.

"Двадцять два роки тому Європа ухвалила одне зі своїх найбільш далекоглядних рішень. Цей вибір продемонстрував, що розширення – це не ризик, а одна з найбільших стратегічних інвестицій Європи", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що розширення 2004 року стало вирішальним кроком на шляху до подолання історичних розбіжностей та просування об’єднання Європи. Сьогодні, в умовах нових геополітичних викликів, ця візія об’єднаного континенту залишається актуальною як ніколи.

"Україна є невід’ємною частиною цього європейського простору – завдяки географічному розташуванню, історії та нашій твердій відданості свободі, демократії та верховенству права. Незважаючи на величезні виклики війни, Україна продовжує просувати реформи та наближатися до стандартів ЄС. Майбутнє України – у Європейському Союзі. Наша європейська перспектива визнана, і процес вступу триває", – резюмував міністр, підкресливши, що завершення процесу возз’єднання Європи – це спільна відповідальність.