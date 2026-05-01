Інтерфакс-Україна
Політика
13:45 01.05.2026

Сибіга привітав країни Східної Європи, Мальту та Кіпр із 22-ю річницею членства в ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав Чехію, Естонію, Латвію, Литву, Угорщину, Польщу, Словаччину, Словенію, а також Мальту та Кіпр із 22-ю річницею членства в Європейському Союзі.

"Двадцять два роки тому Європа ухвалила одне зі своїх найбільш далекоглядних рішень. Цей вибір продемонстрував, що розширення – це не ризик, а одна з найбільших стратегічних інвестицій Європи", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що розширення 2004 року стало вирішальним кроком на шляху до подолання історичних розбіжностей та просування об’єднання Європи. Сьогодні, в умовах нових геополітичних викликів, ця візія об’єднаного континенту залишається актуальною як ніколи.

"Україна є невід’ємною частиною цього європейського простору – завдяки географічному розташуванню, історії та нашій твердій відданості свободі, демократії та верховенству права. Незважаючи на величезні виклики війни, Україна продовжує просувати реформи та наближатися до стандартів ЄС. Майбутнє України – у Європейському Союзі. Наша європейська перспектива визнана, і процес вступу триває", – резюмував міністр, підкресливши, що завершення процесу возз’єднання Європи – це спільна відповідальність.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:58 01.05.2026
Сибіга знову закликав Венеціанську бієнале скасувати рішення щодо участі Росії

10:22 30.04.2026
На нараді керівників дипустанов в МЗС скоординували позиції по питаннях євроінтеграції, PURL та санкцій проти РФ

14:10 29.04.2026
Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

16:54 28.04.2026
Чехія стала 23-ю державою, яка приєдналася до угоди про створення Спецтрибуналу – Сибіга

11:03 26.04.2026
Сибіга: Україна засуджує стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому

23:21 25.04.2026
Сибіга: Атаки РФ на цивільну ядерну інфраструктуру України та ядерний шантаж загрожують мільйонам людей

20:07 25.04.2026
Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини та з нетерпінням чекає на спільну роботу

17:18 25.04.2026
Сибіга обговорив з азербайджанським колегою співпрацю в енергетиці, гумдопомогу, економіку та реабілітацію українських дітей

18:01 24.04.2026
В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

10:41 24.04.2026
Сибіга: Обіцянки Росії країнам Африки щодо припинення вербування виявилися брехнею

