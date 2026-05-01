Порошенко: Захід повинен жити з усвідомленням агресії

Європа повинна бути достатньо сильною, аби стримати агресивні наміри росії, заявив лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко під час саміту Міжнародного демократичного союзу у Загребі, повідомив політик на сторінці у Facebook.

"Європа має діяти рішуче і швидко. Підтримка або інвестування в оборонну промисловість, інвестування в Збройні Сили України — це те, що не має викликати сумнівів. Бо Україна, Збройні Сили потрібні Європі як ключовий фактор безпеки. І цей процес інтеграції у європейську систему безпеки має відбуватися паралельно із процесом вступу нашої країни до ЄС," – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що напад росії на Крим і Донбас у 2014 році фактично зруйнував післявоєнну систему міжнародної безпеки, створену на основі Ради Безпеки ООН. "Міжнародне право більше не діє, тому що одна з країн-гарантів є агресором", – наголосив політик і подякував за запрошення у Загреб голову Міжнародного демократичного союзу Стівена Гарпера.

Порошенко підкреслив, що головним пріоритетом його президентства була безпека та розвиток Збройних Сил, що дозволило уникнути повномасштабної війни у 2014–2019 роках. Він закликав Європейський Союз, НАТО та цивілізований світ бути сильними, адже "для росії достатньо лише слабкості, щоб напасти".

"На жаль, наразі ви недостатньо сильні. Але разом із Україною ми однозначно станемо набагато сильнішими. Безсумнівно. І це не жарт", – резюмував політик.