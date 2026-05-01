Інтерфакс-Україна
Політика
11:50 01.05.2026

Порошенко: Захід повинен жити з усвідомленням агресії

2 хв читати
Європа повинна бути достатньо сильною, аби стримати агресивні наміри росії, заявив лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко під час саміту Міжнародного демократичного союзу у Загребі, повідомив політик на  сторінці у Facebook.

"Європа має діяти рішуче і швидко. Підтримка або інвестування в оборонну промисловість, інвестування в Збройні Сили України — це те, що не має викликати сумнівів. Бо Україна, Збройні Сили потрібні Європі як ключовий фактор безпеки. І цей процес інтеграції у європейську систему безпеки має відбуватися паралельно із процесом вступу нашої країни до ЄС," – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що напад росії на Крим і Донбас у 2014 році фактично зруйнував післявоєнну систему міжнародної безпеки, створену на основі Ради Безпеки ООН. "Міжнародне право більше не діє, тому що одна з країн-гарантів є агресором", – наголосив політик і подякував за запрошення у Загреб голову Міжнародного демократичного союзу Стівена Гарпера.

Порошенко підкреслив, що головним пріоритетом його президентства була безпека та розвиток Збройних Сил, що дозволило уникнути повномасштабної війни у 2014–2019 роках. Він закликав Європейський Союз, НАТО та цивілізований світ бути сильними, адже "для росії достатньо лише слабкості, щоб напасти".

"На жаль, наразі ви недостатньо сильні. Але разом із Україною ми однозначно станемо набагато сильнішими. Безсумнівно. І це не жарт", – резюмував політик.

 

Теги: #європейська_солідарність #євроінтеграція #загреб #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:16 01.05.2026
Уряд подаватиме євроінтеграційні законопроєкти за пів року до дедлайну їх виконання

17:43 30.04.2026
Швидко закінчити війну можна за умов трансатлантичної на внутрішньоєвропейської єдності – Порошенко

13:15 30.04.2026
Порошенко обговорив із прем’єром Хорватії підтримку ЗСУ та євроінтеграцію України

15:44 29.04.2026
Найбільшою загрозою євроінтеграції України є агресія РФ та невизначеність перспектив мирних перемовин – експертне опитування

12:00 26.04.2026
Порошенко в роковини Чорнобильської катастрофи: Росія продовжує свій ядерний шантаж

20:49 24.04.2026
Мерц пропонує спочатку інтегрувати Україну до інституцій ЄС без права голосу

18:22 24.04.2026
Порошенко передав ЗСУ нову партію техніки та повідомив, що розділ майна з дружиною був потрібний саме для цього

16:05 23.04.2026
Україна має шанси відкрити переговори про членство в ЄС в травні-червні, якщо не зупиниться в реформах – розмова Порошенка і Кос

18:25 22.04.2026
Україні потрібна відмова від популізму - Порошенко

18:19 22.04.2026
Апеляційний суд дозволив Порошенко поділити майно з дружиною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА