Сповільнення реформ в Україні та наполягання на швидкому членстві в ЄС створюють напругу між Києвом та партнерами – ЗМІ

Наполегливі спроби президента України Володимира Зеленського щодо швидкого вступу України до ЄС посилюють напруженість у відносинах із європейськими столицями, повідомляє Financial Times.

"Дипломати та чиновники ЄС заявили, що реформаторські зусилля країни ослабли, особливо у критично важливій сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Вони також вказали на прострочені протягом минулого року терміни впровадження законодавства, яке дозволило б Києву отримати ширший доступ до ринків енергоносіїв та промислових товарів ЄС", – йдеться у повідомленні.

Крім того, наголошується, що Київ також чинить опір вимозі Брюсселя підвищити податки для бізнесу як умову для частини кредиту в розмірі 90 млрд євро, аргументуючи це тим, що це стане тягарем для економіки, яка вже несе витрати, пов’язані з війною.

"Їхні внутрішні реформи зупинилися. Це погано, і всі це знають", – сказав один зі співрозмовників видання.

Відмова лідерів ЄС прискорити процес вступу України викликала розчарування в Києві, а дедалі більш євроскептична риторика адміністрації Зеленського підриває зусилля з пошуку компромісу. Високопоставлені українські чиновники використовували нещодавні зустрічі зі своїми колегами з ЄС та США, щоб критикувати підхід Європейської комісії до розширення та наполягати на прискоренні процесу, стверджуючи, що Брюссель потребує України в блоці так само, як Київ хоче до нього приєднатися, за словами семи чиновників, присутніх на цих переговорах.

"Членство – це не подарунок. Можливо, у Києві щодо цього існує певне непорозуміння", – сказав один з чиновників.

"Вони кажуть: "Ви нам винні", і це не допомагає", – зазначив другий.

"У нас тут справжня проблема. Зеленський та його оточення ніколи по-справжньому не розуміли, як працює процес розширення", – додав третій.

На початку місяця лідери ЄС дали зелене світло на надання Києву позики у розмірі 90 млрд євро для стабілізації фінансів та надання можливості придбати більше зброї для оборони проти війни з Росією. Позика була розблокована після поразки на виборах прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який затримував ці кошти.

Хоча угода про кредит та участь Зеленського у саміті на Кіпрі допомогли частково знизити напругу, між Києвом і Брюсселем залишається значна розбіжність щодо процесу вступу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що надії Києва на швидке вступлення "нереалістичні", додавши, що ціною будь-якої мирної угоди, яка призведе до членства в ЄС, "може стати те, що частина території України більше не буде українською".

Україні було надано статус кандидата в члени ЄС у червні 2022 року, через чотири місяці після вторгнення Росії. Зеленський вимагав, щоб датою вступу стала 2027 рік, але столиці країн ЄС відкинули цю ідею. Вони також відхилили пропозицію Європейської комісії щодо "зворотного розширення", яка передбачала надання Києву статусу члена лише номінально, а потім поступове надання йому доступу до переваг у міру впровадження необхідних реформ.

Останніми тижнями Франція та Німеччина запропонували поетапний процес, за яким Україна отримуватиме "символічні" переваги та поступовий доступ до механізмів ЄС в обмін на досягнення етапів реформ. Чиновники заявили, що це означатиме щонайменше десятиліття до отримання повноправного членства.

На запитання журналістів у Києві минулого тижня щодо франко-німецької ідеї Зеленський закликав ЄС "бути справедливим", сказавши: "Україні не потрібне символічне членство в ЄС.

Зеленський доручив своїм дипломатам не розглядати і навіть не вступати в жодні дискусії з урядами країн ЄС щодо таких пропозицій, а говорити виключно про повноправне членство в ЄС, повідомили FT двоє високопоставлених українських чиновників.

На Кіпрі кілька лідерів ЄС намагалися стримати очікування українського президента, повідомили дві особи, обізнані з перебігом переговорів. Проте, за словами високопоставлених українських чиновників, Зеленський налаштований відстоювати свою максималістську позицію. Один із них зазначив, що Київ вірить, що ЄС "з часом стане реалістичнішим" і наблизиться до української позиції.

Чимало дипломатів ЄС заявили, що розуміють тиск, під яким перебуває Зеленський після чотирьох років війни, і співчувають його розчаруванню.

Але вони наголошують, що процес розширення має залишатися заснованим на заслугах, і вказують, що з припиненням прямої військової та фінансової підтримки з боку США та відчуттям відсторонення від давно застряглого мирного процесу ЄС зараз є найважливішим партнером України.

"Ми – єдині друзі, які в нього є, тож йому, мабуть, краще тримати язик за зубами", – сказав четвертий чиновник.