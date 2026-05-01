11:58 01.05.2026

Ухвалення закону про мову в освіті сприятиме співпраці з Угорщиною – Качка

Ухвалення Верховною Радою закону щодо використання мови в освітньому процесі допоможе налагодженню співпраці з Угорщиною, заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

"Наскільки мені відомо, цей законопроєкт охоплює низку тих питань, які попередній уряд Угорщини визначав як критично важливі для захисту угорської меншини в Україні. З огляду на нещодавні заяви майбутнього прем’єра Угорщини, а в нас буде діалог щодо національних меншинах, і тому цей законопроєкт, звісно, був би допоміжним в налагодженні цієї роботи", – сказав Качка.

Він наголосив, що законопроєкт розроблений на виконання плану дій щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин та є частиною зобов’язань України по першому кластеру переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

Він висловив сподівання, що парламент ухвалить цей законопроєкт якнайшвидше.

Як повідомлялося, законопроєкт (№13072) про внесення змін до деяких законів щодо використання мови в освітньому процесі зареєстровано у Верховній Раді 11 березня 2025 року.

Законопроєкт, зокрема закріплює використання в освітньому процесі поряд із державною мовою мови відповідної національної меншини у закладах освіти, де є класи (групи) з навчанням мовами національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу.

11:29 01.05.2026
Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

Уряд подаватиме євроінтеграційні законопроєкти за пів року до дедлайну їх виконання

Україна може закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до ЄС за 12-18 місяців — Качка

Україна вступить у зону євро, коли це буде для неї економічно вигідно – Качка

Україна готується отримати EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility у червні завдяки ухваленим законам - Качка

Рада ухвалила закон, що дасть змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

Мадяр запросив Зеленського зустрітися на Закарпатті, щоб обговорити права українських угорців

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада розширила компетенції міжнародного арбітражу

Рада продовжила строк дії воєнного стану

