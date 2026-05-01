Ухвалення закону про мову в освіті сприятиме співпраці з Угорщиною – Качка

Ухвалення Верховною Радою закону щодо використання мови в освітньому процесі допоможе налагодженню співпраці з Угорщиною, заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

"Наскільки мені відомо, цей законопроєкт охоплює низку тих питань, які попередній уряд Угорщини визначав як критично важливі для захисту угорської меншини в Україні. З огляду на нещодавні заяви майбутнього прем’єра Угорщини, а в нас буде діалог щодо національних меншинах, і тому цей законопроєкт, звісно, був би допоміжним в налагодженні цієї роботи", – сказав Качка.

Він наголосив, що законопроєкт розроблений на виконання плану дій щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин та є частиною зобов’язань України по першому кластеру переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

Він висловив сподівання, що парламент ухвалить цей законопроєкт якнайшвидше.

Як повідомлялося, законопроєкт (№13072) про внесення змін до деяких законів щодо використання мови в освітньому процесі зареєстровано у Верховній Раді 11 березня 2025 року.

Законопроєкт, зокрема закріплює використання в освітньому процесі поряд із державною мовою мови відповідної національної меншини у закладах освіти, де є класи (групи) з навчанням мовами національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу.