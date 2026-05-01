11:07 01.05.2026

Україна може закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до ЄС за 12-18 місяців — Качка

Україна планує закрити більшість розділів переговорів про вступ до Європейського Союзу протягом наступних 12-18 місяців і вийти на підписання договору про членство вже у 2027 році, сказав віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

За словами віцепрем’єра, попри минулорічне політичне блокування, Україна провела активну підготовчу роботу на технічному рівні. Зокрема, Європейський Союз передав українській стороні вимоги (бенчмарки) для відкриття переговорних кластерів наперед.

"Загалом ми маємо 145 вимог ЄС. Більшість із них стосується приведення українського законодавства до стандартів Союзу, а також практики щоденної роботи інституцій. Усі ці вимоги є реалістичними. За наступні 12-18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів і вийти наступного року на підписання договору про вступ до ЄС", - наголосив Качка.

Він уточнив, що у березні Україна отримала другу порцію умов для успішного завершення технічних переговорів за всіма розділами. Наразі технічна робота з Єврокомісією ведеться по всіх шести кластерах. Офіційне відкриття всіх переговорних кластерів у межах міжурядової конференції очікується найпізніше в липні. Качка підкреслив, що після підписання договору про вступ документ підлягатиме ратифікації в парламентах держав-членів ЄС та України, що триватиме кілька років.

Як повідомлялося, Качка у Брюсселі повідомив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна", що Україна допускає можливість закрити принаймні один із переговорних кластерів уже до кінця 2026 року. Для виконання 145 критеріїв за всіма 34 розділами Україна ухвалила Національну програму, яка передбачає реалізацію 1875 заходів. Раніше віцепрем’єр зазначав, що вступ до Євросоюзу є пріоритетом номер один, а отримання всіх критеріїв від держав-членів свідчить про перебування країни на шляху до повного членства.

"З огляду на те, що це дуже великий обсяг завдань, ми ведемо, я сподіваюсь, дієву комунікацію з міністерствами і профільними комітетами. Протягом останнього місяця ми провели 8 зустрічей з парламентськими комітетами, де представили всі бенчмарки по розділах, які входять до предмету відення кожного з комітетів, з яким ми зустрічалися", - розповів Качка в Раді.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:05 01.05.2026
Україна вступить у зону євро, коли це буде для неї економічно вигідно – Качка

Україна вступить у зону євро, коли це буде для неї економічно вигідно – Качка

10:57 01.05.2026
Україна готується отримати EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility у червні завдяки ухваленим законам - Качка

Україна готується отримати EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility у червні завдяки ухваленим законам - Качка

17:23 27.04.2026
Мерц припускає, що Україні, можливо, доведеться погодитися на втрату території на шляху до членства в ЄС

Мерц припускає, що Україні, можливо, доведеться погодитися на втрату території на шляху до членства в ЄС

14:31 27.04.2026
Єврокомісія очікує, що Рада ЄС швидко відкриє переговорні кластери щодо членства України в ЄС на офіційному рівні

Єврокомісія очікує, що Рада ЄС швидко відкриє переговорні кластери щодо членства України в ЄС на офіційному рівні

14:18 26.04.2026
Зеленський обговорив з Санду питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції

Зеленський обговорив з Санду питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції

15:58 22.04.2026
Швидка робота над переговорними кластерами може ширше відкрити Україні внутрішній ринок ЄС вже у 2027р – Качка

Швидка робота над переговорними кластерами може ширше відкрити Україні внутрішній ринок ЄС вже у 2027р – Качка

15:07 22.04.2026
Україна допускає можливість закриття у 2026р переговорів з ЄС принаймні за одним з шести кластерів

Україна допускає можливість закриття у 2026р переговорів з ЄС принаймні за одним з шести кластерів

16:36 21.04.2026
Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

16:30 21.04.2026
Україна готова позбутися отримання переваг від членства в ЄС задля прискорення процесу вступу – ЗМІ

Україна готова позбутися отримання переваг від членства в ЄС задля прискорення процесу вступу – ЗМІ

20:12 31.03.2026
Каллас про вступ України до ЄС: важливо, щоб і Київ, і Брюсель виконували свою роботу

Каллас про вступ України до ЄС: важливо, щоб і Київ, і Брюсель виконували свою роботу

ВАЖЛИВЕ

Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

Послу Ізраїлю вручено ноту протесту через надходження до країни судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією – Зеленський

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

ОСТАННЄ

Трамп заявив, що лише йому і ще кільком людям відомо про перебіг переговорів з Іраном

Швидко закінчити війну можна за умов трансатлантичної на внутрішньоєвропейської єдності – Порошенко

Лідери як країн ЄС, так і кандидатів, на 9 травня повинні їхати не в Москву, а в Київ, – речник Єврокомісії

Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні було надано допомогу, перш ніж він підтримає заявку Києва на вступ до ЄС

Порошенко обговорив із прем’єром Хорватії підтримку ЗСУ та євроінтеграцію України

Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

Війна на Близькому Сході довела ризики залежності ЄС від імпорту викопного палива – фон дер Ляєн

Російська влада офіційно залучила приватні компанії до контрабанди українського зерна у Сирію – ЗМІ

Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

Трамп запропонував Ірану поквапитися з укладенням угоди зі США

