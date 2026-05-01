Україна може закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до ЄС за 12-18 місяців — Качка

Україна планує закрити більшість розділів переговорів про вступ до Європейського Союзу протягом наступних 12-18 місяців і вийти на підписання договору про членство вже у 2027 році, сказав віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

За словами віцепрем’єра, попри минулорічне політичне блокування, Україна провела активну підготовчу роботу на технічному рівні. Зокрема, Європейський Союз передав українській стороні вимоги (бенчмарки) для відкриття переговорних кластерів наперед.

"Загалом ми маємо 145 вимог ЄС. Більшість із них стосується приведення українського законодавства до стандартів Союзу, а також практики щоденної роботи інституцій. Усі ці вимоги є реалістичними. За наступні 12-18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів і вийти наступного року на підписання договору про вступ до ЄС", - наголосив Качка.

Він уточнив, що у березні Україна отримала другу порцію умов для успішного завершення технічних переговорів за всіма розділами. Наразі технічна робота з Єврокомісією ведеться по всіх шести кластерах. Офіційне відкриття всіх переговорних кластерів у межах міжурядової конференції очікується найпізніше в липні. Качка підкреслив, що після підписання договору про вступ документ підлягатиме ратифікації в парламентах держав-членів ЄС та України, що триватиме кілька років.

Як повідомлялося, Качка у Брюсселі повідомив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна", що Україна допускає можливість закрити принаймні один із переговорних кластерів уже до кінця 2026 року. Для виконання 145 критеріїв за всіма 34 розділами Україна ухвалила Національну програму, яка передбачає реалізацію 1875 заходів. Раніше віцепрем’єр зазначав, що вступ до Євросоюзу є пріоритетом номер один, а отримання всіх критеріїв від держав-членів свідчить про перебування країни на шляху до повного членства.

"З огляду на те, що це дуже великий обсяг завдань, ми ведемо, я сподіваюсь, дієву комунікацію з міністерствами і профільними комітетами. Протягом останнього місяця ми провели 8 зустрічей з парламентськими комітетами, де представили всі бенчмарки по розділах, які входять до предмету відення кожного з комітетів, з яким ми зустрічалися", - розповів Качка в Раді.