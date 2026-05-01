Україна вступить у зону євро, коли це буде для неї економічно вигідно – Качка

Україна вступить у зону євро, коли це буде для неї економічно вигідно, наголосив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

"Наше юридичне зобов’язання – готуватися до вступу в зону євро, але немає жодних зобов’язань вступити в зону євро в перший день вступу до Європейського Союзу. Це станеться тоді, коли це буде вигідно для української економіки", – сказав Качка під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю.