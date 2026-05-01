Україна готується отримати EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility у червні завдяки ухваленим законам - Качка

Україна готується до отримання у червні чергового траншу обсягом EUR2,7 млрд у межах програми Ukraine Facility, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

За його словами, виплата стала можливою завдяки ухваленню парламентом низки законопроєктів та законів, що є умовою для виконання індикаторів Плану України.

"Це конкретний результат ефективної співпраці, але також ці ухвалені закони є важливими для виконання вимог для вступу в Європейський Союз", - наголосив віцепрем’єр під час "Години запитань до уряду" в Раді в п’ятницю.

Качка також відзначив рішення Ради ЄС щодо запуску нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan обсягом до EUR90 млрд на 2026-2027 роки. Він пояснив, що за формою це позика, але за суттю - допомога, яка повертатиметься лише у випадку, якщо Росія почне платити репарації.

Водночас урядовець зауважив, що цей інструмент не покриває повною мірою фінансові потреби держави, тому триває робота з третіми країнами для акумуляції додаткової підтримки.

Наразі в рамках програми Ukraine Facility загальним бюджетом EUR50 млрд, розрахованої на 2024-2027 роки, кошти на пряму підтримку бюджету (EUR38,27 млрд) виплачуються щоквартальними траншами після того, як Європейська Комісія підтвердить виконання Україною конкретних реформ та індикаторів, прописаних у Плані України. Затримка у виконанні реформ та індикаторів призводить до затримки й у фінансуванні.