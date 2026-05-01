Інтерфакс-Україна
Політика
10:57 01.05.2026

Україна готується отримати EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility у червні завдяки ухваленим законам - Качка

Фото: Facebook @taras.kachka

Україна готується до отримання у червні чергового траншу обсягом EUR2,7 млрд у межах програми Ukraine Facility, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

За його словами, виплата стала можливою завдяки ухваленню парламентом низки законопроєктів та законів, що є умовою для виконання індикаторів Плану України.

"Це конкретний результат ефективної співпраці, але також ці ухвалені закони є важливими для виконання вимог для вступу в Європейський Союз", - наголосив віцепрем’єр під час "Години запитань до уряду" в Раді в п’ятницю.

Качка також відзначив рішення Ради ЄС щодо запуску нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan обсягом до EUR90 млрд на 2026-2027 роки. Він пояснив, що за формою це позика, але за суттю - допомога, яка повертатиметься лише у випадку, якщо Росія почне платити репарації.

Водночас урядовець зауважив, що цей інструмент не покриває повною мірою фінансові потреби держави, тому триває робота з третіми країнами для акумуляції додаткової підтримки.

Наразі в рамках програми Ukraine Facility загальним бюджетом EUR50 млрд, розрахованої на 2024-2027 роки, кошти на пряму підтримку бюджету (EUR38,27 млрд) виплачуються щоквартальними траншами після того, як Європейська Комісія підтвердить виконання Україною конкретних реформ та індикаторів, прописаних у Плані України. Затримка у виконанні реформ та індикаторів призводить до затримки й у фінансуванні.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:56 30.04.2026
Лідери як країн ЄС, так і кандидатів, на 9 травня повинні їхати не в Москву, а в Київ, – речник Єврокомісії

Лідери як країн ЄС, так і кандидатів, на 9 травня повинні їхати не в Москву, а в Київ, – речник Єврокомісії

23:52 29.04.2026
Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

16:49 29.04.2026
Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

14:45 29.04.2026
ЄС розглядає можливість посилення умов кредиту на EUR90 млрд через питання ПДВ для ФОП - ЗМІ

ЄС розглядає можливість посилення умов кредиту на EUR90 млрд через питання ПДВ для ФОП - ЗМІ

19:06 28.04.2026
Вступ до ЄС для українського агробізнесу це не виклики, а лише "кости" на модернізацію – Качка

Вступ до ЄС для українського агробізнесу це не виклики, а лише "кости" на модернізацію – Качка

13:25 28.04.2026
"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

16:52 27.04.2026
Україна та Латвія започаткували в ЄС проєкт живих меморіалів на честь загиблих українських лісівників

Україна та Латвія започаткували в ЄС проєкт живих меморіалів на честь загиблих українських лісівників

15:18 27.04.2026
Правоохоронці викрили мережу, яка готувала тяжкі злочини у країнах ЄС в інтересах спецслужб РФ

Правоохоронці викрили мережу, яка готувала тяжкі злочини у країнах ЄС в інтересах спецслужб РФ

17:43 25.04.2026
Зеленський: Нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна

Зеленський: Нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна

11:44 25.04.2026
Зеленський повідомив про три напрямки роботи у безпековій сфері: Близький Схід, ЄС і Азербайджан

Зеленський повідомив про три напрямки роботи у безпековій сфері: Близький Схід, ЄС і Азербайджан

ВАЖЛИВЕ

Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

Послу Ізраїлю вручено ноту протесту через надходження до країни судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією – Зеленський

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

ОСТАННЄ

Трамп заявив, що лише йому і ще кільком людям відомо про перебіг переговорів з Іраном

Швидко закінчити війну можна за умов трансатлантичної на внутрішньоєвропейської єдності – Порошенко

Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні було надано допомогу, перш ніж він підтримає заявку Києва на вступ до ЄС

Порошенко обговорив із прем’єром Хорватії підтримку ЗСУ та євроінтеграцію України

Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

Війна на Близькому Сході довела ризики залежності ЄС від імпорту викопного палива – фон дер Ляєн

Російська влада офіційно залучила приватні компанії до контрабанди українського зерна у Сирію – ЗМІ

Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

Трамп запропонував Ірану поквапитися з укладенням угоди зі США

Більшість українців у війні США та Ірану не підтримують жодну із сторін – КМІС

