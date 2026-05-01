Інтерфакс-Україна
Політика
09:39 01.05.2026

Трамп заявив, що лише йому і ще кільком людям відомо про перебіг переговорів з Іраном

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто, крім нього самого і ще кількох людей, не обізнаний про реальний статус переговорів з Іраном.

"Ніхто не знає, що з переговорами, крім мене і ще кількох людей", – сказав Трамп журналістам у Білому домі, його слова наводить CNN.

Наприкінці минулого тижня Трамп заявив, що поїздки на очні переговори з Іраном забирають багато часу і коштів, тому він віддав би перевагу телефонним контактам. Новий раунд очних переговорів представників Вашингтона і Тегерана, що очікувався минулими вихідними в Ісламабаді, не відбувся.

Теги: #переговори #іран #трамп

