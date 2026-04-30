17:43 30.04.2026

Швидко закінчити війну можна за умов трансатлантичної на внутрішньоєвропейської єдності – Порошенко

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко переконаний у можливості швидко завершити війну з РФ за умов забезпечення єдності всередині НАТО та ЄС, повідомляється на сайті політсили в четвер.

"Чи існує така можливість – швидко закінчити війну? Я впевнений, що так. Що нам для цього потрібно? Кілька передумов. По-перше, нам потрібна трансатлантична єдність. Нам потрібна єдність між Сполученими Штатами та єдність всередині НАТО… Пункт номер два – це єдність всередині Європейського Союзу. І пункт номер три – це демократична стійкість всередині України. Нам потрібна коаліція національної єдності", – написав Порошенко у Facebook за підсумками виступу на саміті Міжнародного демократичного союзу в Загребі.

Він вважає, що єдність трансатлантична, європейська та внутрішньоукраїнська – це "поганий сигнал для Путіна". "Путін має отримати негайну вимогу. Не 20 чи 28 пунктів мирної угоди – забудьте про це. Нам потрібна одна вимога: всеосяжне, безумовне та негайне припинення вогню", – наголосив Порошенко.

Політик переконаний, що Україна потрібна Європі як ключовий фактор безпеки, а підтримка ЗСУ є інвестицією. "Підтримка або інвестування в оборонну промисловість, інвестування в Збройні Сили України – це інвестування в європейську безпеку. У безпеку кожної вашої країни", – сказав він.

Порошенко зазначив, що світ змінився і зараз "ніхто не має безпеки". "Представники Збройних сил України, представники оборонної промисловості з'явилися в портах Дубая, Фуджейри, Ер-Ріяда чи навіть в Азербайджані. І це є доказом того, що лише разом, коли ми об'єднаємо оборонну промисловість, коли ми об'єднаємо збройні сили, коли ми об'єднаємо унікальний досвід війни… Чи готове НАТО до такого типу війни? Моя відповідь – ні. Чи має НАТО зброю, щоб воювати проти Росії під час цієї війни? Моя відповідь – ні. Тому в цій ситуації – тримаймося разом, інвестуймо разом, захищаймося разом і перемагаймо. Ми повинні виграти цю війну проти Росії. Ми сильніші, ми більші. І в мене немає жодного моменту сумніву в тому, що перемога буде за нами", – сказав Порошенко.

Теги: #євроінтеграція #загреб #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 30.04.2026
Порошенко обговорив із прем’єром Хорватії підтримку ЗСУ та євроінтеграцію України

15:44 29.04.2026
Найбільшою загрозою євроінтеграції України є агресія РФ та невизначеність перспектив мирних перемовин – експертне опитування

12:00 26.04.2026
Порошенко в роковини Чорнобильської катастрофи: Росія продовжує свій ядерний шантаж

20:49 24.04.2026
Мерц пропонує спочатку інтегрувати Україну до інституцій ЄС без права голосу

18:22 24.04.2026
Порошенко передав ЗСУ нову партію техніки та повідомив, що розділ майна з дружиною був потрібний саме для цього

16:05 23.04.2026
Україна має шанси відкрити переговори про членство в ЄС в травні-червні, якщо не зупиниться в реформах – розмова Порошенка і Кос

16:34 22.04.2026
Єврокомісар Кос про "асоційоване членство" України в ЄС: ідеї надходять про те, чи є спосіб посилити поступову інтеграцію

17:17 21.04.2026
НКРЕКП розпочала імплементацію закону щодо інтеграції енергетичних ринків з ЄС

10:49 21.04.2026
Зеленський підписав євроінтеграційні закони щодо стандартів в енергетиці та у перевірці продукції

19:00 17.04.2026
Буданов запросив активних громадян до співпраці з ОП, зокрема в питанні боротьби з корупцією

