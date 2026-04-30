Швидко закінчити війну можна за умов трансатлантичної на внутрішньоєвропейської єдності – Порошенко

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко переконаний у можливості швидко завершити війну з РФ за умов забезпечення єдності всередині НАТО та ЄС, повідомляється на сайті політсили в четвер.

"Чи існує така можливість – швидко закінчити війну? Я впевнений, що так. Що нам для цього потрібно? Кілька передумов. По-перше, нам потрібна трансатлантична єдність. Нам потрібна єдність між Сполученими Штатами та єдність всередині НАТО… Пункт номер два – це єдність всередині Європейського Союзу. І пункт номер три – це демократична стійкість всередині України. Нам потрібна коаліція національної єдності", – написав Порошенко у Facebook за підсумками виступу на саміті Міжнародного демократичного союзу в Загребі.

Він вважає, що єдність трансатлантична, європейська та внутрішньоукраїнська – це "поганий сигнал для Путіна". "Путін має отримати негайну вимогу. Не 20 чи 28 пунктів мирної угоди – забудьте про це. Нам потрібна одна вимога: всеосяжне, безумовне та негайне припинення вогню", – наголосив Порошенко.

Політик переконаний, що Україна потрібна Європі як ключовий фактор безпеки, а підтримка ЗСУ є інвестицією. "Підтримка або інвестування в оборонну промисловість, інвестування в Збройні Сили України – це інвестування в європейську безпеку. У безпеку кожної вашої країни", – сказав він.

Порошенко зазначив, що світ змінився і зараз "ніхто не має безпеки". "Представники Збройних сил України, представники оборонної промисловості з'явилися в портах Дубая, Фуджейри, Ер-Ріяда чи навіть в Азербайджані. І це є доказом того, що лише разом, коли ми об'єднаємо оборонну промисловість, коли ми об'єднаємо збройні сили, коли ми об'єднаємо унікальний досвід війни… Чи готове НАТО до такого типу війни? Моя відповідь – ні. Чи має НАТО зброю, щоб воювати проти Росії під час цієї війни? Моя відповідь – ні. Тому в цій ситуації – тримаймося разом, інвестуймо разом, захищаймося разом і перемагаймо. Ми повинні виграти цю війну проти Росії. Ми сильніші, ми більші. І в мене немає жодного моменту сумніву в тому, що перемога буде за нами", – сказав Порошенко.