Інтерфакс-Україна
Політика
13:56 30.04.2026

Лідери як країн ЄС, так і кандидатів, на 9 травня повинні їхати не в Москву, а в Київ, – речник Єврокомісії

В Європейському союзі знову заявляють, що коли мова заходить про святкування 9 травня, то лідери як країн-членів Європейського союзу, так і країн-кандидатів, мають відвідати Київ, а не Москву, яка використовує цей день для пропаганди своєї війни проти України.

Про це у четвер в Брюсселі заявила речниця Європейської комісії з питань закордонних справ Анітта Хіппер, коментуючи на прохання журналістів можливі наслідки для лідерів в разі їх участі в заходах в Москві, як це було минулого року, коли до Москви приїхали прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Олександр Вучич.

"Коли йдеться про 9 травня, ми святкуємо Європу та все, що вона символізує, а саме мир, єдність, процвітання та безпеку. Все те, що Росія не відстоює. Тож коли йдеться про те, що 9 травня символізує для Росії, йдеться про використання святкувань кінця Другої світової війни для пропаганди та виправдання повномасштабного вторгнення в Україну. І Високий представник була дуже чіткою як щодо держав-членів ЄС, так і щодо країн-кандидатів. Якщо ви хочете висловити підтримку, то вам потрібно бути в Києві, а не в Москві", – сказала Хіппер.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:52 29.04.2026
Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

16:49 29.04.2026
Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

14:45 29.04.2026
ЄС розглядає можливість посилення умов кредиту на EUR90 млрд через питання ПДВ для ФОП - ЗМІ

ЄС розглядає можливість посилення умов кредиту на EUR90 млрд через питання ПДВ для ФОП - ЗМІ

19:06 28.04.2026
Вступ до ЄС для українського агробізнесу це не виклики, а лише "кости" на модернізацію – Качка

Вступ до ЄС для українського агробізнесу це не виклики, а лише "кости" на модернізацію – Качка

13:25 28.04.2026
"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн грантової допомоги від ЄС та ЄБРР

16:52 27.04.2026
Україна та Латвія започаткували в ЄС проєкт живих меморіалів на честь загиблих українських лісівників

Україна та Латвія започаткували в ЄС проєкт живих меморіалів на честь загиблих українських лісівників

15:18 27.04.2026
Правоохоронці викрили мережу, яка готувала тяжкі злочини у країнах ЄС в інтересах спецслужб РФ

Правоохоронці викрили мережу, яка готувала тяжкі злочини у країнах ЄС в інтересах спецслужб РФ

17:43 25.04.2026
Зеленський: Нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна

Зеленський: Нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна

11:44 25.04.2026
Зеленський повідомив про три напрямки роботи у безпековій сфері: Близький Схід, ЄС і Азербайджан

Зеленський повідомив про три напрямки роботи у безпековій сфері: Близький Схід, ЄС і Азербайджан

20:41 24.04.2026
Україна домовилась про нові внески до PURL на саміті ЄС на Кіпрі – Сибіга

Україна домовилась про нові внески до PURL на саміті ЄС на Кіпрі – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

Послу Ізраїлю вручено ноту протесту через надходження до країни судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією – Зеленський

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

ОСТАННЄ

Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні було надано допомогу, перш ніж він підтримає заявку Києва на вступ до ЄС

Порошенко обговорив із прем’єром Хорватії підтримку ЗСУ та євроінтеграцію України

Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

Війна на Близькому Сході довела ризики залежності ЄС від імпорту викопного палива – фон дер Ляєн

Російська влада офіційно залучила приватні компанії до контрабанди українського зерна у Сирію – ЗМІ

Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

Трамп запропонував Ірану поквапитися з укладенням угоди зі США

Більшість українців у війні США та Ірану не підтримують жодну із сторін – КМІС

Жодних утисків прав угорської національної спільноти в Україні немає, запевнив мер Берегова Мадяра

Кличко на саміті Bloomberg CityLab 2026 говорив про необхідність подальшої підтримки України

