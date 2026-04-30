13:48 30.04.2026

Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні було надано допомогу, перш ніж він підтримає заявку Києва на вступ до ЄС

Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні було надано допомогу, перш ніж він підтримає заявку Києва на вступ до ЄС

Наступний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр наполягає на розширенні прав угорської громади в Україні, перш ніж схвалити початок офіційних переговорів Києва про вступ до Європейського Союзу, повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що це питання було порушено напередодні на зустрічі Мадяра з головою Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі.

За словами співрозмовників агентства, Мадяр висунув умови, які в основному повторюють список з 11 вимог, представлений колишнім прем’єром Угорщини Віктором Орбаном Києву в 2024 році, що стосуються прав угорської меншини в Україні та доступу до освіти угорською мовою.

На початку цього тижня Мадяр заявив, що хотів би зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у червні, щоб обговорити це питання.

Напередодні Мадяр також зустрівся з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Сьогодні в Брюсселі відбувся дуже хороший обмін думками з Петером Мадяром. Ми обговорили кроки, необхідні для розблокування коштів ЄС, призначених для Угорщини та заморожених через корупцію та проблеми з верховенством права", – написала фон дер Ляєн у соцмережі X.

