Інтерфакс-Україна
Політика
13:15 30.04.2026

Порошенко обговорив із прем’єром Хорватії підтримку ЗСУ та євроінтеграцію України

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів зустріч із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у рамках Саміту Міжнародного демократичного союзу в Загребі.

Порошенко привітав рішення Ради ЄС про розблокування надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки та ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії.

"Багато уваги приділили ситуації на полі бою, потребам українського війська та важливості сталої допомоги союзників. Також обговорили перспективи переговорного процесу та припинення вогню як першого кроку на підтвердження готовності Росії до справжнього, а не фейкового діалогу", – зазначив він на сторінці у Facebook.

За словами Порошенка, сторони обговорили результати неформального саміту ЄС на Кіпрі, зокрема питання подальших кроків на шляху членства України в ЄС. Він наголосив на важливості швидкого відкриття першого кластеру переговорів «Основи», що охоплює демократію, верховенство права, правосуддя та боротьбу з корупцією.

Окрему увагу було приділено ситуації на фронті та потребам українського війська. Порошенко підкреслив значення сталої допомоги союзників і повідомив, що також обговорювали перспективи переговорного процесу та можливість припинення вогню як першого кроку до реального діалогу з боку Росії.

 

15:44 29.04.2026
Найбільшою загрозою євроінтеграції України є агресія РФ та невизначеність перспектив мирних перемовин – експертне опитування

21:15 28.04.2026
Україна та Хорватія обговорили енергобезпеку та розширення джерел постачання енергії

12:00 26.04.2026
Порошенко в роковини Чорнобильської катастрофи: Росія продовжує свій ядерний шантаж

20:49 24.04.2026
Мерц пропонує спочатку інтегрувати Україну до інституцій ЄС без права голосу

18:22 24.04.2026
Порошенко передав ЗСУ нову партію техніки та повідомив, що розділ майна з дружиною був потрібний саме для цього

16:05 23.04.2026
Україна має шанси відкрити переговори про членство в ЄС в травні-червні, якщо не зупиниться в реформах – розмова Порошенка і Кос

18:25 22.04.2026
Україні потрібна відмова від популізму - Порошенко

18:19 22.04.2026
Апеляційний суд дозволив Порошенко поділити майно з дружиною

16:34 22.04.2026
Єврокомісар Кос про "асоційоване членство" України в ЄС: ідеї надходять про те, чи є спосіб посилити поступову інтеграцію

17:17 21.04.2026
НКРЕКП розпочала імплементацію закону щодо інтеграції енергетичних ринків з ЄС

