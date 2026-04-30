Порошенко обговорив із прем’єром Хорватії підтримку ЗСУ та євроінтеграцію України

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів зустріч із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у рамках Саміту Міжнародного демократичного союзу в Загребі.

Порошенко привітав рішення Ради ЄС про розблокування надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки та ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії.

"Багато уваги приділили ситуації на полі бою, потребам українського війська та важливості сталої допомоги союзників. Також обговорили перспективи переговорного процесу та припинення вогню як першого кроку на підтвердження готовності Росії до справжнього, а не фейкового діалогу", – зазначив він на сторінці у Facebook.

За словами Порошенка, сторони обговорили результати неформального саміту ЄС на Кіпрі, зокрема питання подальших кроків на шляху членства України в ЄС. Він наголосив на важливості швидкого відкриття першого кластеру переговорів «Основи», що охоплює демократію, верховенство права, правосуддя та боротьбу з корупцією.

