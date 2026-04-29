Інтерфакс-Україна
Політика
17:10 29.04.2026

Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

1 хв читати
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження нового санкційного пакету проти російських суб’єктів, які причетні до викрадення українських дітей, та проти суден російського тіньового флоту.

"У першому санкційному списку особи, що працюють на вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій, знищення їхньої ідентичності та приховування від сімей і від України. Серед цих санкціонованих осіб функціонери державної системи Росії, колаборанти на тимчасово окупованій території і пропагандисти", – написав Зеленський в Телеграм у середу.

У другому санкційному списку, за його словами, 23 судна, які РФ використовує для нафтового експорту. "Щодо частини цього списку вже застосовані також санкції партнерів. Працюємо, щоб синхронізувати всі наші санкційні режими – санкції партнерів в Україні та санкції України в юрисдикціях партнерів", – повідомив голова держави.

Зеленський також анонсував на найближчий час "ще один санкційний пакет – особливої ваги", не уточнивши деталей.

16:51 28.04.2026
Україна відстежує ще декілька суден з викраденим Росією українським зерном, не лише до Ізраїлю – МЗС

12:49 28.04.2026
Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією – Зеленський

10:57 26.04.2026
США перехопили судно тіньового флоту РФ "Sevan" в Аравійському морі – Центком

21:27 24.04.2026
США заморозили $344 млн у криптовалюті в межах санкцій проти Ірану – голова Мінфіну

17:41 23.04.2026
ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

14:12 22.04.2026
Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

16:43 21.04.2026
Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

05:15 19.04.2026
Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти – Стефанішина

16:38 17.04.2026
Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

10:36 14.04.2026
Китайський танкер, що перебуває під санкціями США, пройшов через Ормуз

