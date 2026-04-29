Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження нового санкційного пакету проти російських суб’єктів, які причетні до викрадення українських дітей, та проти суден російського тіньового флоту.

"У першому санкційному списку особи, що працюють на вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій, знищення їхньої ідентичності та приховування від сімей і від України. Серед цих санкціонованих осіб функціонери державної системи Росії, колаборанти на тимчасово окупованій території і пропагандисти", – написав Зеленський в Телеграм у середу.

У другому санкційному списку, за його словами, 23 судна, які РФ використовує для нафтового експорту. "Щодо частини цього списку вже застосовані також санкції партнерів. Працюємо, щоб синхронізувати всі наші санкційні режими – санкції партнерів в Україні та санкції України в юрисдикціях партнерів", – повідомив голова держави.

Зеленський також анонсував на найближчий час "ще один санкційний пакет – особливої ваги", не уточнивши деталей.