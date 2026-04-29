16:21 29.04.2026

Війна на Близькому Сході довела ризики залежності ЄС від імпорту викопного палива – фон дер Ляєн

Наслідки конфлікту на Близькому Сході можуть бути відчутні ще місяці або роки, і це свідчить про небезпеку залежності від імпорту викопного палива, заявила голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Це друга велика енергетична криза за короткий чотирирічний період. Урок має бути зрозумілим для всіх: у такому неспокійному світі, як наш, ми просто не можемо бути надмірно залежні від імпортної енергії. Дозвольте мені навести дві цифри: лише за 60 днів конфлікту наші витрати на імпорт викопного палива збільшилися більш як на EUR27 млрд без найменшої додаткової енергії", – сказала голова ЄК, виступаючи в середу на пленарній сесії Європейського парламенту в Страсбурзі.

Тому, на її думку, ЄС має зменшити надмірну залежність від імпортного викопного палива та наростити власне доступне й екологічно чисте енергопостачання: від відновлюваних джерел енергії до атомної за повного дотримання принципу технологічної нейтральності.

Фон дер Ляєн вважає, що вже сьогодні "держави-члени, в енергетичному балансі яких більше низьковуглецевих джерел, менше страждають від кризи".

Вона навела як приклад Швецію, де, за її даними, тоді як ціна на газ збільшується на EUR1 за МВт-год, рахунок за електроенергію збільшується лише на EUR0,04 євро за МВт-год. Причина в тому, пояснила голова ЄК, що майже вся електроенергія у Швеції надходить з відновлюваних й атомних джерел.

"Саме так ми захищаємося від майбутніх потрясінь, і це шлях до незалежної Європи", – вважає голова Європейської комісії.

Теги: #паливо #близький_схід #єк

16:07 29.04.2026
Ухвалено рекомендацію ЄК державам-членам ЄС щодо перевірки віку користувачів інтернету

14:24 29.04.2026
Єврокомісія запустила нову платформу бойових випробувань для підтримки України та стимулювання військових інновацій

09:12 29.04.2026
Китай з травня відновить експорт палива – ЗМІ

14:31 27.04.2026
Єврокомісія очікує, що Рада ЄС швидко відкриє переговорні кластери щодо членства України в ЄС на офіційному рівні

11:44 25.04.2026
Зеленський повідомив про три напрямки роботи у безпековій сфері: Близький Схід, ЄС і Азербайджан

15:08 24.04.2026
Палубна авіація США на Близькому Сході з прибуттям третього авіаносця збільшилася до 200 літаків – CENTCOM

14:09 23.04.2026
Єврокомісія поінформувала Венеційську бієнале про намір припинити фінансування через допуск до участі росіян

09:49 23.04.2026
Зеленський про Близький Схід: Будь-яка пауза у війні – це добре

17:38 22.04.2026
Україна опрацьовує параметри безпекового співробітництва з Індією та Бахрейном – Зеленський

17:16 22.04.2026
ЄС уклав дві гарантійні угоди з ЄБРР на EUR363 млн для нових кредитів стартапам та МСП в Україні до EUR2,9 млрд

