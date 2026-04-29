Війна на Близькому Сході довела ризики залежності ЄС від імпорту викопного палива – фон дер Ляєн

Наслідки конфлікту на Близькому Сході можуть бути відчутні ще місяці або роки, і це свідчить про небезпеку залежності від імпорту викопного палива, заявила голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Це друга велика енергетична криза за короткий чотирирічний період. Урок має бути зрозумілим для всіх: у такому неспокійному світі, як наш, ми просто не можемо бути надмірно залежні від імпортної енергії. Дозвольте мені навести дві цифри: лише за 60 днів конфлікту наші витрати на імпорт викопного палива збільшилися більш як на EUR27 млрд без найменшої додаткової енергії", – сказала голова ЄК, виступаючи в середу на пленарній сесії Європейського парламенту в Страсбурзі.

Тому, на її думку, ЄС має зменшити надмірну залежність від імпортного викопного палива та наростити власне доступне й екологічно чисте енергопостачання: від відновлюваних джерел енергії до атомної за повного дотримання принципу технологічної нейтральності.

Фон дер Ляєн вважає, що вже сьогодні "держави-члени, в енергетичному балансі яких більше низьковуглецевих джерел, менше страждають від кризи".

Вона навела як приклад Швецію, де, за її даними, тоді як ціна на газ збільшується на EUR1 за МВт-год, рахунок за електроенергію збільшується лише на EUR0,04 євро за МВт-год. Причина в тому, пояснила голова ЄК, що майже вся електроенергія у Швеції надходить з відновлюваних й атомних джерел.

"Саме так ми захищаємося від майбутніх потрясінь, і це шлях до незалежної Європи", – вважає голова Європейської комісії.