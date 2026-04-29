15:27 29.04.2026

Російська влада офіційно залучила приватні компанії до контрабанди українського зерна у Сирію – ЗМІ

Російська окупаційна влада офіційно залучила приватний сектор до легалізації контрабанди українського зерна через надання компаніям-посередникам експортних квот на десятки тисяч тонн для подальшого переправлення продукції до Сирії та інших країн регіону, повідомило турецьке видання Türkiye Today.

Згідно із документами, які є у розпорядженні редакції, ключовим гравцем схеми є ТОВ "Паллада". Цій фірмі на 2026 рік виділили квоти на вивезення 13,8 тис. тонн зерна із Запорізької області, 11,8 тис. тонн – із Криму та 7,8 тис. тонн – із Херсонської області.

Видання наголосило, що після зміни влади у Сирії наприкінці 2024 року незаконна торгівля на певний час припинилася. Проте зараз вона відновилася в обсягах, які спостерігалися за часів Башара Асада.

"Вони вимикають навігацію та підробляють документи про походження вантажу", – цитує видання джерело у Києві.

Співрозмовник додав, що така тактика "неймовірно ускладнює перехоплення поставок сусідніми країнами, включно з Туреччиною". Податки від діяльності таких фірм надходять безпосередньо до російського бюджету і фінансують військові операції.

Основними пунктами призначення залишаються сирійські порти Тартус і Латакія. Російський балкер "Матрос Позынич" у період із 26 березня до 4 квітня 2026 року завантажив у Севастополі 27,5 тис. тонн пшениці вартістю близько $7 млн і розвантажився у Сирії 24 квітня. Також розслідування газети Haaretz підтверджує, що російський "флот-призрак" уже розвантажив чотири партії вкраденого зерна у портах Ізраїлю.

Türkiye Today зазначає, що економічна динаміка торгівлі змінилася. Раніше режим Асада купував пшеницю за ціною до $375 за тонну. Наразі вкрадене зерно продають за середньоринковими цінами у $225-250 за тонну або з невеликою знижкою, бо Росія має обмежене коло покупців.

Ситуація створює напруженість у дипломатичному полі, адже Україна та нова влада Сирії почали відновлювати відносини ще 30 грудня 2024 року.

Паралельно з тіньовими схемами Москви діє легальний гуманітарний коридор. У 2025 році у межах програми Grain from Ukraine було налагоджено шлях, за яким українське зерно доправляють до турецьких портів. Там його переробляють на борошно і везуть до сирійського кордону як допомогу від ООН.

