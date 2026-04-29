Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

Офіс генерального прокурора надіслав до влади Ізраїлю запит з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis" на підставі рішення українського суду про арешт судна в рамках поточного розслідування, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Судно підозрюється у перевезенні зернового вантажу, який був незаконно вивезений із закритого порту на тимчасово окупованій території України з порушенням міжнародного права та законодавства України", – написав Сибіга в соцмережі Х.

"Це не твіттер-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді. Ми очікуємо, що ізраїльська сторона поставиться до нього серйозно, а не відповідатиме емоційними заявами", – додав глава МЗС.

Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, Офіс генпрокурора ініціює арешт судна.

"Українська сторона просить ізраїльських партнерів накласти арешт на судно та вантаж, провести обшук, вилучити суднову й вантажну документацію, відібрати зразки зерна та допитати членів екіпажу", – написав Кравченко в телеграм-каналі.

Він додав, що з початку повномасштабної агресії рф з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 млрд грн.

"Час безкарного мародерства під іноземними прапорами закінчився. Ми продовжуємо системно ідентифікувати кожне судно-порушник та працювати над притягненням до відповідальності всіх, хто причетний до воєнних злочинів проти України", – наголосив він.

Як повідомлялося, до МЗС України у вівторок, 28 квітня, було запрошено надзвичайного і повноважного посла Держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського, якому вручено ноту протесту через триваюче надходження до Ізраїлю сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної РФ з тимчасово окупованих територій України.

"Українська сторона наголосила, що походження цього зерна достеменно встановлено, а схеми його приховування, зокрема перевантаження "борт-борт" у Чорному морі, добре відомі, зокрема ізраїльським компетентним органам. Попри це відповідні вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитися в комерційний обіг", – йдеться у коментарі.

Наразі встановлено, що для перевезення краденого зерна до Ізраїлю застосовувались судна "ABINSK" та "Panormitis", однак МЗС України відомо про декілька суден із сільськогосподарською продукцією, незаконно вивезеною Росією з тимчасово окупованих територій України.

"Я можу підтвердити, що йдеться не про два судна. Їх було більше. Я не можу зараз назвати конкретну кількість, але йдеться про кілька суден," – повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

У МЗС заявили, що не розглядають ці випадки як поодинокі інциденти, а як системну практику, яка має ознаки свідомого сприяння незаконній економічній діяльності, пов’язаній з тимчасовою окупацією українських територій, а також обходу санкцій.

Раніше, 23 березня, відбулася зустріч посла України в Ізраїлі у МЗС Ізраїлю з врученням ноти та інформуванням про судно "ABINSK" та його вантаж краденого українського зерна, де наголошувалося, що будь-які імпортні операції з цим судном є неприпустимими.

Надалі відбулася низка контактів посла України в Ізраїлі з офіційними представниками Ізраїлю щодо згаданого судна.

14 квітня була здійснена офіційна розмова міністрів закордонних справ, під час якої Сибіга звернувся до ізраїльського колеги із закликом не приймати вантаж і судно.

15 квітня посольством України в Ізраїль в робочому порядку отримано матеріали запиту Офісу генерального прокурора України про міжнародну правову допомогу та відповідну ухвалу суду про застосування запобіжного заходу стосовно судна "АВІNSК" в рамках кримінального провадження №42022000000000615.

15 квітня ізраїльська сторона достроково завершила розвантаження судна та дозволила йому піти – попри прохання України не робити цього.

16 квітня українська сторона повторила запит про надання міжнародної правової допомоги та висловила сподівання, що розвантажене зерно буде арештоване.

У другій половині квітня були додаткові дипломатичні та юридичні звернення посольства України в Ізраїлі до МЗС та Мінюсту Ізраїлю, підготовка позову до ізраїльського суду у кримінальній справі щодо вкраденого зерна.

20 квітня отримано єдину на цей час офіційну відповідь МЗС Ізраїля на запит української сторони. Її суть можна звести до того, що Ізраїль не планує вживати реальних заходів для припинення незаконної торгівлі або арешту партій краденого зерна чи суден, які його перевозили, через формальне заперечення, що судно залишило Ізраїль, і він не визнає достатніми докази української сторони.

25 квітня посольство України в Ізраїлі офіційно поінформувало Ізраїль про чергове судно, "Panormitis", яке знову наближалося до Хайфи з вантажем зерна, яке походить з окупованих територій України, і ця інформація була знову проігнорована.

Відомо, що з 27 квітня попри повідомлення у ЗМІ та усі дії української сторони, судно перебуває на рейді Хайфи та очікує на розвантаження.