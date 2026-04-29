Трамп запропонував Ірану поквапитися з укладенням угоди зі США

Президент США Дональд Трамп заявив, що, попри труднощі з виробленням єдиної позиції владою Ірану, їм варто якнайшвидше укласти угоду з Вашингтоном.

"Іранці ніяк не можуть зосередитися. Вони не знають, як підписати угоду про відмову від ядерної програми. Їм краще б проявити розсудливість скоріше!" – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Крім того, Трамп доклав до тексту зроблене на комп’ютері зображення. На ньому президент зображений у костюмі з краваткою, чорних окулярах і зі штурмовою гвинтівкою на тлі гірського пейзажу з укріпленнями і вибухами. Ілюстрацію супроводжує напис: "Більше не Містер Добрий малий".

Напередодні газета The New York Times, посилаючись на кілька джерел, обізнаних із перебігом обговорень у ситуаційному центрі Білого дому в понеділок, повідомила, що Трамп не прийме пропозицію Ірану, яка передбачає відкриття Ормузької протоки, але залишає питання про ядерну програму Тегерана для подальших переговорів.

Пізніше The Wall Street Journal поінформувало, що Трамп вважає збереження морської блокади Ірану менш ризикованим, ніж інші варіанти, що включають відновлення бомбардувань або вихід із конфлікту; таким чином, президент готується до тривалої блокади іранських портів.