11:45 29.04.2026

Трамп запропонував Ірану поквапитися з укладенням угоди зі США

Президент США Дональд Трамп заявив, що, попри труднощі з виробленням єдиної позиції владою Ірану, їм варто якнайшвидше укласти угоду з Вашингтоном.

"Іранці ніяк не можуть зосередитися. Вони не знають, як підписати угоду про відмову від ядерної програми. Їм краще б проявити розсудливість скоріше!" – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Крім того, Трамп доклав до тексту зроблене на комп’ютері зображення. На ньому президент зображений у костюмі з краваткою, чорних окулярах і зі штурмовою гвинтівкою на тлі гірського пейзажу з укріпленнями і вибухами. Ілюстрацію супроводжує напис: "Більше не Містер Добрий малий".

Напередодні газета The New York Times, посилаючись на кілька джерел, обізнаних із перебігом обговорень у ситуаційному центрі Білого дому в понеділок, повідомила, що Трамп не прийме пропозицію Ірану, яка передбачає відкриття Ормузької протоки, але залишає питання про ядерну програму Тегерана для подальших переговорів.

Пізніше The Wall Street Journal поінформувало, що Трамп вважає збереження морської блокади Ірану менш ризикованим, ніж інші варіанти, що включають відновлення бомбардувань або вихід із конфлікту; таким чином, президент готується до тривалої блокади іранських портів.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:45 29.04.2026
Трамп розкритикував Мерца через його нібито слова щодо ядерної програми Ірану

Трамп розкритикував Мерца через його нібито слова щодо ядерної програми Ірану

08:13 28.04.2026
США та Іран ведуть інтенсивну роботу через посередників щодо можливої поетапної угоди – ЗМІ

США та Іран ведуть інтенсивну роботу через посередників щодо можливої поетапної угоди – ЗМІ

01:31 28.04.2026
Чоловіку який здійснив замах на Трампа у Вашингтоні висунули обвинувачення – ЗМІ

Чоловіку який здійснив замах на Трампа у Вашингтоні висунули обвинувачення – ЗМІ

23:37 27.04.2026
Рубіо заявив про неприйнятність контролю Ірану над Ормузькою протокою

Рубіо заявив про неприйнятність контролю Ірану над Ормузькою протокою

19:49 27.04.2026
Іран має намір стягувати плату із суден за послуги в Ормузькій протоці, а не за саме проходження

Іран має намір стягувати плату із суден за послуги в Ормузькій протоці, а не за саме проходження

17:46 27.04.2026
Мерц заявляє, що Іран принижує США на тлі затягування переговорів – ЗМІ

Мерц заявляє, що Іран принижує США на тлі затягування переговорів – ЗМІ

05:35 27.04.2026
Трамп відкинув звинувачення у ґвалтівництві й педофілії, висунуті стрільцем – ЗМІ

Трамп відкинув звинувачення у ґвалтівництві й педофілії, висунуті стрільцем – ЗМІ

08:23 26.04.2026
Трамп заявив про затримання стрілка та оприлюднив фото

Трамп заявив про затримання стрілка та оприлюднив фото

05:22 26.04.2026
Трампа терміново евакуювали після стрілянини у Вашингтоні

Трампа терміново евакуювали після стрілянини у Вашингтоні

22:02 25.04.2026
Трамп пояснив скасування поїздки американських переговорників до Ірану

Трамп пояснив скасування поїздки американських переговорників до Ірану

ВАЖЛИВЕ

Послу Ізраїлю вручено ноту протесту через надходження до країни судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією – Зеленський

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

Три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі – Зеленський

В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

ОСТАННЄ

Більшість українців у війні США та Ірану не підтримують жодну із сторін – КМІС

Жодних утисків прав угорської національної спільноти в Україні немає, запевнив мер Берегова Мадяра

Кличко на саміті Bloomberg CityLab 2026 говорив про необхідність подальшої підтримки України

Послу Ізраїлю вручено ноту протесту через надходження до країни судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

Європарламент проголосує Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України за прискореною процедурою

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться в рамках Військового комітету

Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією – Зеленський

Мерц припускає, що Україні, можливо, доведеться погодитися на втрату території на шляху до членства в ЄС

Очільник ДМС України та посол Молдови обговорили впровадження спільного контролю у пасажирських автобусах

Україна лишає за собою право на повний спектр відповідей, якщо російське судно з краденим українським зерном розвантажиться в Ізраїлі – ЗМІ

