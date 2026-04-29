Інтерфакс-Україна
Політика
09:51 29.04.2026

Жодних утисків прав угорської національної спільноти в Україні немає, запевнив мер Берегова Мадяра

2 хв читати

Мер міста Берегове Золтан Бабяк під час зустрічі із лідером партії "Тиса", яка перемогла на виборах в Угорщині, Петером Мадяром зазначив, що в Україні угорська громада поряд з іншими національними спільнотами отримує підтримку від держави на усіх рівнях.

"Про жодні утиски прав національної спільноти мова не йде, адже ці питання врегульовано державою та реалізовано на практиці. Триває системна робота та діалог на усіх рівнях щодо окремих питань життєдіяльності угорської громади що потребують вирішення", – написав Бабяк на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, президент України Володимир Зеленський особисто опікується цими питаннями про що свідчать його неодноразові зустрічі із громадою.

Бабяк зазначив, що в громади де проживають угорці на Закарпатті вкладено великі ресурси для відбудови інфраструктури. Зокрема побудовано новий корпус Берегівської районної лікарні, нові дороги, пункти перетину кордону та багато іншого.

Освіта та культура фінансується з державного та місцевих бюджетів, що дає можливість забезпечити усі передбачені законом освітні послуги у тому числі для угорської національної спільноти, запевнив мер.

Також, за його словами, представники угорської національної спільноти займають керівні посади в органах державної влади та місцевому самоврядуванні.

"Україна на законодавчому рівні прийняла важливі рішення, які зараз дозволяють забезпечити дотримання прав українських угорців в освіті, культурі, побуту та інших сферах життєдіяльності громади", – наголосив Бабяк.

Він подякував Мадяру за зустріч, а Зеленському – за підтримку та увагу до питань угорської громади.

Як повідомлялось, Мадяр після зустрічі з мером Берегова ініціював зустріч на початку червня з президентом України Володимиром Зеленським у місті Берегове.

"Настав час, щоб Україна скасувала обмеження прав, що існують вже понад десятиліття, і щоб угорці Закарпаття повернули всі свої культурні, мовні, адміністративні та вищі освітні права і знову стали рівноправними, шанованими громадянами України", – написав Мадяр у Facebook після зустрічі.

