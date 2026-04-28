Кличко на саміті Bloomberg CityLab 2026 говорив про необхідність подальшої підтримки України

На світовому саміті Bloomberg CityLab 2026 в Мадриді Віталій Кличко обговорив з західними партнерами подальшу підтримку України під час війни. Про це мер Києва написав у себе в телеграм-каналі.

"Перед початком Bloomberg CityLab 2026 — провідного світового саміту міст, який відбувається в ці дні в Мадриді, зустрівся з Майклом Блумбергом, засновником фонду Bloomberg Philanthropies. Говорили про щоденні виклики Києва, який живе у війні. Та необхідну підтримку України. У саміті беруть участь понад 1000 мерів, політиків та інноваторів з різних країн світу. Я дякую всім нашим друзям і партнерам, які підтримують Київ та Україну. Говоритиму на зустрічах під час заходу про подальшу необхідну нам допомогу", – повідомив Віталій Кличко.

Крім того, Київ увійшов до числа 10 міст-засновників Mayors AI Forum — міжнародної платформи для впровадження ШІ в міське управління, ініційованої Bloomberg Center for Government Excellence при Університеті Джонса Гопкінса.

"Для нас честь бути серед міст-засновників Форуму мерів з питань штучного інтелекту. Це створює можливість формувати глобальні підходи до використання ШІ разом із деякими з найрозвиненіших міст світу, спираючись як на їхній, так і на наш власний досвід", - сказав мер Києва.

Як повідомлялося раніше, світовий саміт міст Bloomberg CityLab 2026 проходить 27–29 квітня в Мадриді, Іспанія. В ньому беруть участь мери провідних міст світу, а також колишній мер Нью-Йорку Майкл Блумберг, президентка Європейського інвестиційного банку Надя Кальвіно, президент Aspen Institute Деніел Портерфілд та інші.