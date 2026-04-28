Послу Ізраїлю вручено ноту протесту через надходження до країни судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

До Міністерства закордонних справ України у вівторок, 28 квітня, було запрошено надзвичайного і повноважного посла Держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського, якому вручено ноту протесту.

Як повідомляє пресслужба МЗС, про це йдеться у коментарі речника відомства Георгія Тихого. причиною ноти протесту стало триваюче надходження до Ізраїлю сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної Російською Федерацією з тимчасово окупованих територій України.

"Українська сторона наголосила, що походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження "борт-борт" у Чорному морі, добре відомі, зокрема ізраїльським компетентним органам. Попри це, відповідні вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитися в комерційний обіг", – йдеться у коментарі.

Окремо у МЗС підкреслили, що ігнорування ізраїльською стороною офіційних звернень України та запитів про міжнародну правову допомогу, включно із проханням затримати судна та вантажі, фактично створює умови для легалізації викраденого українського зерна.

У МЗС заявили, що не розглядають ці випадки як поодинокі інциденти, а як системну практику, яка має ознаки свідомого сприяння незаконній економічній діяльності, пов'язаній з тимчасовою окупацією українських територій, а також обходу санкцій. Окремо підкреслюємо, що йдеться не лише про Ізраїль: українська сторона системно реагує та протидіє такій діяльності РФ в усіх географіях.

"Українська сторона також звернула увагу на неприйнятний дисонанс, коли на тлі підтримки Україною безпеки Ізраїлю та рішень щодо протидії терористичним загрозам, зокрема пов'язаним з Іраном, Ізраїль фактично допускає імпорт краденого українського зерна з Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у зв'язку з цим Україна вимагає від ізраїльської сторони невідкладно вжити заходів для припинення імпорту викраденого зерна та унеможливлення його розвантаження в ізраїльських портах.

23 березня відбулася зустріч посла України в Державі Ізраїль у МЗС Держави Ізраїль з врученням ноти та інформуванням про судно "ABINSK" та його вантаж краденого українського зерна, де наголошувалося, що будь-які імпортні операції з цим судном є неприпустимими.

Кінець березня – перша половина квітня відбулася низка контактів посла України в Державі Ізраїль з офіційними представниками Держави Ізраїль щодо згаданого судна.

14 квітня була здійснена офіційна розмова міністрів закордонних справ, під час якої глава МЗС України Андрій Сибіга звернувся до ізраїльського колеги із закликом не приймати вантаж і судно.

15 квітня Посольством України в Державі Ізраїль в робочому порядку отримано матеріали запиту Офісу Генерального прокурора України про міжнародну правову допомогу та відповідну ухвалу суду про застосування запобіжного заходу стосовно судна "АВІNSК" в рамках кримінального провадження №42022000000000615.

Згадані матеріали нотою Посольства від 15.04.2026 р. №6164/22-012-44032- ВН того ж дня були передані до МЗС та Міністерства юстиції Держави Ізраїль.

15 квітня ізраїльська сторона достроково завершила розвантаження судна та дозволила йому піти – попри прохання України не робити цього.

16 квітня українська сторона повторила запит про надання міжнародної правової допомоги та висловила сподівання, що розвантажене зерно буде арештоване.

У другу половину квітня були додаткові дипломатичні та юридичні звернення Посольства України в Державі Ізраїль до МЗС та Мінюсту Держави Ізраїль, підготовка позову до ізраїльського суду у кримінальній справі щодо вкраденого зерна.

20 квітня отримано єдину на цей час офіційну відповідь МЗС Держави Ізраїль на запит української сторони. Її суть можна звести до того, що Ізраїль не планує вживати реальних заходів для припинення незаконної торгівлі або арешту партій краденого зерна чи суден, які його перевозили, через формальне заперечення, що судно залишило Ізраїль, і він не визнає достатніми докази української сторони.

25 квітня Посольство України в Державі Ізраїль офіційно поінформувало Ізраїль про чергове судно, "PANORMITIS", яке знову наближалося до Хайфи з вантажем зерна, яке походить з окупованих територій України, і ця інформація була знову проігнорована.

27 квітня було підготовлено офіційну ноту протесту з інформацією про судно та його вантаж, із вимогою вжити заходів. Посла Держави Ізраїль в Україні Михаеля Бродського офіційно викликано в МЗС України.

28 квітня (зранку) Посол Михаель Бродський отримав в МЗС України згадану ноту, йому було у вербальній формі доведено зміст ноти та позицію України з цього питання.

З 27 квітня попри повідомлення у ЗМІ та усі дії української сторони, судно перебуває на рейді Хайфи та очікує на розвантаження.