Європарламент проголосує Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України за прискореною процедурою

Європейський парламент виніс на голосування за прискореною процедурою Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України.

Рішення було ухвалено простим голосуванням в вівторок в рамках пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі. Питання ініціювала група Європейської народної партії.

Безпосередньо голосування відбудеться у четвер, 30 квітня.

Як повідомлялося раніше, Рада ЄС ухвалила рішення про підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України 9 грудня 2025 року. Тепер воно має бути схвалено Європейським парламентом. Офіційне підписання конвенції ЄС та державами-учасницями відбулося 16 грудня 2025 року в Гаазі. Документ підписали 34 країни та Європейський союз. Коментуючи подію, генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе сказав: "Сьогоднішній день знаменує собою важливий крок у забезпеченні відповідальності задля України. Міжнародна компенсаційна комісія уособлює правосуддя і надію для десятків тисяч жертв – нашу рішучість не забути про тих, хто постраждав. Я закликаю до швидкої ратифікації, щоб ми могли швидко розпочати роботу Комісії для народу України".

Міжнародна компенсаційна комісія стане другою частиною комплексного механізму компенсації, пов'язаного з агресивною війною Росії, що базуватиметься на чинному Реєстрі збитків для України. Компенсаційна комісія буде створена в рамках Ради Європи та також буде відкрита для інших країн.

Реєстр збитків для України, створений у 2023 році, збирає та реєструє заяви про компенсацію, подані фізичними та юридичними особами, а також державними органами в Україні. Сорок чотири держави та Європейський Союз наразі приєдналися до Реєстру, який вже отримав 86 тис заяв.

Міжнародна компенсаційна комісія розглядатиме, оцінюватиме та ухвалюватиме рішення щодо заяв, поданих до Реєстру збитків для України, та визначатиме розмір компенсації, якщо така має бути, у кожному випадку.

Конвенція про створення комісії набуде чинності після її ратифікації 25 сторонами, що її підписали, за умови забезпечення достатніх коштів для підтримки її початкової роботи.