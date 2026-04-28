Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться в рамках Військового комітету

Засідання Ради Україна-НАТО пройде в рамках Військового комітету на рівні начальників генеральних штабів країн-членів альянсу.

Як повідомляє у вівторок штаб-квартира Організації Північноатлантичного договору, засідання Військового комітету за участю 32 країн альянсу, а також Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил (ОЗС) НАТО в Європі (SACEUR), генерала Алексуса Грінкевича та Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО з питань трансформації, адмірала П’єра Вандьє пройде19 травня під головуванням голови Комітету, адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

"Під час першого засідання Військового комітету на засіданні начальників генеральних штабів, SACEUR проведе брифінг стосовно шляху НАТО щодо подальшого зміцнення стримування та оборони альянсу. Начальники генеральних штабів Альянсу також обговорять стан поточних місій, заходів та операцій під керівництвом НАТО", – йдеться в анонсі.

Після цього слово буде надано генеральному секретарю НАТО Марку Рютте для інформування щодо політичних цілей, пріоритетів та етапів альянсу на шляху до саміту НАТО в Анкарі.

На другому офіційному засіданні Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації Вандьє надасть оновлений огляд того, як НАТО "розвиває свій Процес оборонного планування, щоб краще інтегрувати новітні технології, інновації та оперативний досвід, прискорити надання можливостей та допомогти союзникам швидше досягати цілей у сфері можливостей, при цьому склад сил краще відповідає зміні характеру війни".

"Третє засідання буде Радою НАТО-Україна (на засіданні начальників штабів), де начальники генеральних штабів разом з Головою Військового комітету Європейського Союзу (Шоном Кленсі) обговорять з начальником штабу України (Андрієм Гнатовим), підключеним через відео формат, поточну ситуацію вздовж лінії фронту України та за її межами, включаючи глобальні наслідки війни. Постійна підтримка України НАТО та ЄС також буде на порядку денному", – прописаний в пресрелізі порядок денний.

Крім того, в рамках останнього засідання військові обговорять співпрацю між НАТО та ЄС з фокусом на можливостях для "глибшої та тіснішої співпраці між двома організаціями з широкого кола питань, від оборонної промисловості до військової мобільності".