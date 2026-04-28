Інтерфакс-Україна
Політика
12:49 28.04.2026

Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією – Зеленський

Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією – Зеленський
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією, а також проти фізичних і юридичних осіб, які намагаються заробляти на такій кримінальній схемі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна на основі інформації від наших розвідок готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі. Скоординуємо і з європейськими партнерами, щоб відповідні особи були включені у європейські санкційні режими", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент прокоментував прибуття в порт Ізраїлю судна з зерном, яке вкрала Росія, зазначивши, що – "це не є і не може бути чистим бізнесом".

"Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни. Росія систематично забирає зерно на тимчасово окупованій українській землі та організовує вивезення такого зерна особами, які з окупантами пов’язані. Такі оборудки порушують законодавство самої Держави Ізраїль", – наголосив Зеленський.

За його словами, Україна зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти, однак чергове судно з вкраденим зерно не зупинене.

Президент доручив МЗС України поінформувати всіх партнерів про ситуацію.

"Україна розраховує на партнерські відносини та взаємну повагу з кожною державою. Ми реально працюємо на те, щоб безпеки, зокрема і в регіоні Близького Сходу, було більше. Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини", – резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше заявив, що МЗС України вручить послу Ізраїлю ноту протесту у зв’язку з прибуттям до Хайфи ще одного судна з українським зерном, яке було викрадене Росією.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:45 27.04.2026
МЗС Ізраїлю у відповідь щодо прибуття до Хайфи судна з викраденим зерном: звинувачення не є доказом

МЗС Ізраїлю у відповідь щодо прибуття до Хайфи судна з викраденим зерном: звинувачення не є доказом

21:37 27.04.2026
Україна запросила посла Ізраїлю до МЗС через прибуття до Хайфи судна з викраденим РФ українським зерном

Україна запросила посла Ізраїлю до МЗС через прибуття до Хайфи судна з викраденим РФ українським зерном

17:27 27.04.2026
Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

15:24 27.04.2026
Україна лишає за собою право на повний спектр відповідей, якщо російське судно з краденим українським зерном розвантажиться в Ізраїлі – ЗМІ

Україна лишає за собою право на повний спектр відповідей, якщо російське судно з краденим українським зерном розвантажиться в Ізраїлі – ЗМІ

16:55 26.04.2026
Кулеба обговорив із Санду побудову нового мосту через Дністер та альтернативне сполучення через Молдову

Кулеба обговорив із Санду побудову нового мосту через Дністер та альтернативне сполучення через Молдову

16:50 26.04.2026
Зеленський зустрівся з Гроссі, разом взяли участь у відкритті нової експозиції в музеї "Чорнобиль"

Зеленський зустрівся з Гроссі, разом взяли участь у відкритті нової експозиції в музеї "Чорнобиль"

14:27 26.04.2026
Зеленський: Перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

Зеленський: Перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

14:18 26.04.2026
Зеленський обговорив з Санду питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції

Зеленський обговорив з Санду питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції

13:52 26.04.2026
У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

13:41 26.04.2026
Зеленський про посилення повітряних атак РФ на Дніпро: це реакція на розблокування EUR90 млрд

Зеленський про посилення повітряних атак РФ на Дніпро: це реакція на розблокування EUR90 млрд

ВАЖЛИВЕ

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

Три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі – Зеленський

В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

ОСТАННЄ

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться в рамках Військового комітету

Мерц заявляє, що Іран принижує США на тлі затягування переговорів – ЗМІ

Мерц припускає, що Україні, можливо, доведеться погодитися на втрату території на шляху до членства в ЄС

Очільник ДМС України та посол Молдови обговорили впровадження спільного контролю у пасажирських автобусах

Свириденко: найближчим часом очікуємо на укладення угоди з Польщею про контроль у спільних пунктах пропуску

Єврокомісія очікує, що Рада ЄС швидко відкриє переговорні кластери щодо членства України в ЄС на офіційному рівні

Україна допоможе Польщі збудувати власну армію дронів – Туск

Профільний комітет підтримав заяву Цабаля про складення депутатських повноважень

Партнери анонсували до Фонду підтримки енергетики EUR 100 млн нових внесків – Шмигаль

Гроссі розраховує на досягнення локального перемир'я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ для ЗАЕС

