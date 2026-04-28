Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією – Зеленський

Україна готує санкційний пакет проти осіб, які перевозять зерно, вкрадене Росією, а також проти фізичних і юридичних осіб, які намагаються заробляти на такій кримінальній схемі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна на основі інформації від наших розвідок готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі. Скоординуємо і з європейськими партнерами, щоб відповідні особи були включені у європейські санкційні режими", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент прокоментував прибуття в порт Ізраїлю судна з зерном, яке вкрала Росія, зазначивши, що – "це не є і не може бути чистим бізнесом".

"Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни. Росія систематично забирає зерно на тимчасово окупованій українській землі та організовує вивезення такого зерна особами, які з окупантами пов’язані. Такі оборудки порушують законодавство самої Держави Ізраїль", – наголосив Зеленський.

За його словами, Україна зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти, однак чергове судно з вкраденим зерно не зупинене.

Президент доручив МЗС України поінформувати всіх партнерів про ситуацію.

"Україна розраховує на партнерські відносини та взаємну повагу з кожною державою. Ми реально працюємо на те, щоб безпеки, зокрема і в регіоні Близького Сходу, було більше. Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини", – резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше заявив, що МЗС України вручить послу Ізраїлю ноту протесту у зв’язку з прибуттям до Хайфи ще одного судна з українським зерном, яке було викрадене Росією.