Мерц заявляє, що Іран принижує США на тлі затягування переговорів – ЗМІ

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що керівництво Ірану принижує Сполучені Штати та змушує американських чиновників їхати до Пакистану, а потім повертатися без жодних результатів, пише у понеділок агентство Reuters.

Мерц також зазначив, що не бачить, якої стратегії виходу дотримуються США у війні з Іраном.

"Іранці, очевидно, дуже вправні у веденні переговорів, а точніше, дуже вправні у тому, щоб не вести переговори, дозволяючи американцям приїжджати до Ісламабада, а потім знову їхати звідти без жодних результатів", – сказав він під час бесіди зі студентами у місті Марсберг у землі Північний Рейн-Вестфалія.

"Іранське керівництво, а особливо так звані Вартові революції, принижують цілу націю. Тому я сподіваюся, що це закінчиться якомога швидше", – додав він під час виступу.

Мерц ще раз наголосив, що з європейцями не проводили консультацій перед тим, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали напад на Іран, і що після цього він безпосередньо висловив свої сумніви президенту США Дональду Трампу.

"Якби я знав, що це триватиме п’ять чи шість тижнів і ситуація буде поступово погіршуватися, я б сказав йому це ще більш категорично", – зазначив Мерц, порівнявши це з попередніми війнами США в Іраку та Афганістані.

Мерц додав, що Німеччина могла б допомогти із розмінуванням Ормузської протоки.