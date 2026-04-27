Мерц припускає, що Україні, можливо, доведеться погодитися на втрату території на шляху до членства в ЄС

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що Україні, можливо, доведеться змиритися з тим, що частина її території може залишитися поза контролем Києва в рамках майбутньої мирної угоди з Росією, пов’язавши такі поступки з перспективами вступу країни до Європейського Союзу, повідомляє агентство Reuters.

"Рано чи пізно Україна підпише угоду про припинення вогню; сподіваємося, що згодом – і мирний договір з Росією. Тоді, можливо, частина території України перестане належати Україні", – заявив Мерц у понеділок перед учнями гімназії імені Карла Великого в Марсберзі, місті у землі Північний Рейн-Вестфалія.

Мерц додав: "Якщо президент (Володимир) Зеленський хоче донести це до свого народу і заручитися його підтримкою, і для цього йому потрібно провести референдум, то він повинен одночасно сказати людям: "Я відкрив для вас шлях до Європи"".

Водночас він застеріг від надмірних сподівань на швидкий вступ до ЄС, зазначивши, що Україна не може приєднатися до блоку в умовах війни – спочатку має виконати суворі критерії, зокрема щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

"Зеленський висунув ідею вступу до ЄС 1 січня 2027 року. Це не спрацює. Навіть 1 січня 2028 року це нереалістично", – сказав Мерц.

Він запропонував проміжні кроки, такі як надання Україні статусу спостерігача в інституціях ЄС, що, за його словами, дістало широку підтримку серед європейських лідерів на минулотижневому саміті на Кіпрі, в якому брав участь Зеленський.