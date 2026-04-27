17:23 27.04.2026

Мерц припускає, що Україні, можливо, доведеться погодитися на втрату території на шляху до членства в ЄС

Мерц припускає, що Україні, можливо, доведеться погодитися на втрату території на шляху до членства в ЄС
Фото: Анадолу

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що Україні, можливо, доведеться змиритися з тим, що частина її території може залишитися поза контролем Києва в рамках майбутньої мирної угоди з Росією, пов’язавши такі поступки з перспективами вступу країни до Європейського Союзу, повідомляє агентство Reuters.

"Рано чи пізно Україна підпише угоду про припинення вогню; сподіваємося, що згодом – і мирний договір з Росією. Тоді, можливо, частина території України перестане належати Україні", – заявив Мерц у понеділок перед учнями гімназії імені Карла Великого в Марсберзі, місті у землі Північний Рейн-Вестфалія.

Мерц додав: "Якщо президент (Володимир) Зеленський хоче донести це до свого народу і заручитися його підтримкою, і для цього йому потрібно провести референдум, то він повинен одночасно сказати людям: "Я відкрив для вас шлях до Європи"".

Водночас він застеріг від надмірних сподівань на швидкий вступ до ЄС, зазначивши, що Україна не може приєднатися до блоку в умовах війни – спочатку має виконати суворі критерії, зокрема щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

"Зеленський висунув ідею вступу до ЄС 1 січня 2027 року. Це не спрацює. Навіть 1 січня 2028 року це нереалістично", – сказав Мерц.

Він запропонував проміжні кроки, такі як надання Україні статусу спостерігача в інституціях ЄС, що, за його словами, дістало широку підтримку серед європейських лідерів на минулотижневому саміті на Кіпрі, в якому брав участь Зеленський.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:46 27.04.2026
Мерц заявляє, що Іран принижує США на тлі затягування переговорів – ЗМІ

Мерц заявляє, що Іран принижує США на тлі затягування переговорів – ЗМІ

14:31 27.04.2026
Єврокомісія очікує, що Рада ЄС швидко відкриє переговорні кластери щодо членства України в ЄС на офіційному рівні

Єврокомісія очікує, що Рада ЄС швидко відкриє переговорні кластери щодо членства України в ЄС на офіційному рівні

14:18 26.04.2026
Зеленський обговорив з Санду питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції

Зеленський обговорив з Санду питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції

15:07 22.04.2026
Україна допускає можливість закриття у 2026р переговорів з ЄС принаймні за одним з шести кластерів

Україна допускає можливість закриття у 2026р переговорів з ЄС принаймні за одним з шести кластерів

16:36 21.04.2026
Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

16:30 21.04.2026
Україна готова позбутися отримання переваг від членства в ЄС задля прискорення процесу вступу – ЗМІ

Україна готова позбутися отримання переваг від членства в ЄС задля прискорення процесу вступу – ЗМІ

15:58 14.04.2026
Зеленському та Мерцу продемонстрували 7 видів дронів, вироблених на спільних підприємствах

Зеленському та Мерцу продемонстрували 7 видів дронів, вироблених на спільних підприємствах

14:47 14.04.2026
Мерц: вступ України до ЄС не може статися швидко, але це в інтересах Європи

Мерц: вступ України до ЄС не може статися швидко, але це в інтересах Європи

14:38 14.04.2026
Участь ЄС і Німеччини в перемовинах щодо завершення війни є необхідною умовою – Мерц

Участь ЄС і Німеччини в перемовинах щодо завершення війни є необхідною умовою – Мерц

20:12 31.03.2026
Каллас про вступ України до ЄС: важливо, щоб і Київ, і Брюсель виконували свою роботу

Каллас про вступ України до ЄС: важливо, щоб і Київ, і Брюсель виконували свою роботу

ВАЖЛИВЕ

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

Три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі – Зеленський

В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

ОСТАННЄ

Очільник ДМС України та посол Молдови обговорили впровадження спільного контролю у пасажирських автобусах

Україна лишає за собою право на повний спектр відповідей, якщо російське судно з краденим українським зерном розвантажиться в Ізраїлі – ЗМІ

Свириденко: найближчим часом очікуємо на укладення угоди з Польщею про контроль у спільних пунктах пропуску

Україна допоможе Польщі збудувати власну армію дронів – Туск

Профільний комітет підтримав заяву Цабаля про складення депутатських повноважень

Партнери анонсували до Фонду підтримки енергетики EUR 100 млн нових внесків – Шмигаль

Кулеба обговорив із Санду побудову нового мосту через Дністер та альтернативне сполучення через Молдову

Гроссі розраховує на досягнення локального перемир'я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ для ЗАЕС

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

Три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі – Зеленський

