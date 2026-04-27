Очільник ДМС України та посол Молдови обговорили впровадження спільного контролю у пасажирських автобусах

Голова Державної митної служби України (ДМС) Орест Мандзій та повноважний посол Республіки Молдова в Україні Віктор Кіріле під час робочої зустрічі домовилися про подальшу роботу над впровадженням спільного митного контролю безпосередньо в автобусах під час пасажирських перевезень.

Як повідомила Держмитслужба у телергам-каналі, ініціатива щодо здійснення спільного контролю товарів та речей громадян під час регулярних рейсів дозволить суттєво пришвидшити пропускні операції. Це особливо актуально з огляду на те, що аеропорт Кишинева наразі є найближчим до України.

"Митні відомства наших країн вже реалізують ряд проєктів для забезпечення ритмічності роботи пунктів пропуску, організації спільного контролю та автоматизованого обміну інформацією. Наша зустріч є черговим кроком для пришвидшення спільного митного майбутнього в Європейському Союзі", – наводяться в публікації слова Мандзія.

Сторони також обговорили питання детінізації міжнародної торгівлі, продовження обміну попередньою митною інформацією та взаємне визнання авторизованих економічних операторів у майбутньому.

За результатами обговорення учасники домовились про майбутню зустріч керівників митних адміністрацій України та Молдови для узгодження заходів з оптимізації транскордонного руху, що враховують модернізацію інфраструктури пунктів пропуску (ПП), забезпечення сумісності програмного забезпечення (ПЗ), а також використання процедур e-TIR згідно з Конвенцією МДП та спільного транзиту.