Україна лишає за собою право на повний спектр відповідей, якщо російське судно з краденим українським зерном розвантажиться в Ізраїлі – ЗМІ

Якщо судно Panormitis, яке перевозить пшеницю, викрадену з окупованих українських територій, зайде в порт Хайфи та розвантажить свій товар, це призведе до кризи у відносинах між Україною та Ізраїлем, повідомив журналіст Axios Барак Равід в соцмережі Х з посиланням на високопоставлене українське дипломатичне джерело.

"Якщо це судно та його вантаж не будуть відхилені, ми залишаємо за собою право задіяти повний спектр дипломатичних і міжнародно-правових відповідей", – заявило українське дипломатичне джерело.

За словами дипломатичного джерела, Ізраїль проігнорував і продовжує ігнорувати запити України щодо попереднього судна, яке розвантажило пшеницю, вкрадену Росією на окупованих територіях України.

"Ми стежимо за цим новим судном і не дозволимо цьому пройти просто так; якщо йому дозволять пришвартуватися і розвантажитися, це матиме наслідки, особливо для наших двосторонніх відносин. Це відчувається як ляпас, враховуючи добру волю, яку Україна продемонструвала щодо Ізраїлю: від визнання "Корпусу вартових ісламської революції" терористичною організацією до засудження антисемітизму. Це має бути нижче гідності Ізраїлю – отримувати прибуток від вкраденого майна", – додало джерело.