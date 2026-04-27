Інтерфакс-Україна
Політика
15:24 27.04.2026

Україна лишає за собою право на повний спектр відповідей, якщо російське судно з краденим українським зерном розвантажиться в Ізраїлі – ЗМІ

Якщо судно Panormitis, яке перевозить пшеницю, викрадену з окупованих українських територій, зайде в порт Хайфи та розвантажить свій товар, це призведе до кризи у відносинах між Україною та Ізраїлем, повідомив журналіст Axios Барак Равід в соцмережі Х з посиланням на високопоставлене українське дипломатичне джерело.

"Якщо це судно та його вантаж не будуть відхилені, ми залишаємо за собою право задіяти повний спектр дипломатичних і міжнародно-правових відповідей", – заявило українське дипломатичне джерело.

За словами дипломатичного джерела, Ізраїль проігнорував і продовжує ігнорувати запити України щодо попереднього судна, яке розвантажило пшеницю, вкрадену Росією на окупованих територіях України.

"Ми стежимо за цим новим судном і не дозволимо цьому пройти просто так; якщо йому дозволять пришвартуватися і розвантажитися, це матиме наслідки, особливо для наших двосторонніх відносин. Це відчувається як ляпас, враховуючи добру волю, яку Україна продемонструвала щодо Ізраїлю: від визнання "Корпусу вартових ісламської революції" терористичною організацією до засудження антисемітизму. Це має бути нижче гідності Ізраїлю – отримувати прибуток від вкраденого майна", – додало джерело.

Теги: #ізраїль #зерно #судно

09:29 27.04.2026
Ворог атакував портову інфраструктуру Великої Одеси та торговельне судно під прапором Науру – АМПУ

09:09 25.04.2026
Судно під прапором Панами зазнало атаки дронів під час виходу з порту на Одещині – Кулеба

18:08 24.04.2026
Витрати на логістику через кризу в Перській затоці можуть підвищити вартість виробництва зерна на 1000 грн/тонна – заступник міністра економіки

08:36 24.04.2026
Торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс постраждало через атаку російських дронів на Одещині

00:45 24.04.2026
Перемир'я між Ізраїлем та Ліваном буде продовжено на три тижні – Трамп

09:20 23.04.2026
Перехідні залишки зерна в Україні зростуть утричі через квоти ЄС та жорстку конкуренцію в Африці і Азії – "УкрАгроКонсалт"

18:37 20.04.2026
Трамп: Ізраїль ніколи не переконував мене починати конфлікт з Іраном

22:58 19.04.2026
Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

03:42 17.04.2026
ЦАХАЛ заявив, що за добу завдав понад 380 ударів по Хезболлі на півдні Лівану

01:13 17.04.2026
Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

