14:53 27.04.2026

Свириденко: найближчим часом очікуємо на укладення угоди з Польщею про контроль у спільних пунктах пропуску

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела у Жешуві зустріч з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Українсько-польська співпраця має насичений порядок денний. Ми приділили увагу насамперед обороні, енергетиці, двосторонній торгівлі, розвитку прикордонної та логістичної інфраструктури. Найближчим часом очікуємо на укладення угоди про здійснення контролю у спільних пунктах пропуску та врегулювання технічних питань, пов’язаних із реєстрацією українських перевізників у системі SENT/RMPD", – написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Також обговорювалось посилення співпраці між енергетичними компаніями "Нафтогаз" та ORLEN, а також участь польських компаній у приватизаційних процесах в Україні.

"Подякувала Прем’єр-міністру за особистий внесок у розблокування 20-го пакета санкцій та позики ЄС у розмірі 90 млрд євро. Для нас важливо, щоб уже найближчим часом надійшла перша її частина для підтримки нашої обороноздатності та бюджетних потреб. Ми також очікуємо якнайшвидшого початку переговорів за всіма кластерами в контексті набуття членства України в ЄС", – додала Свириденко.

Вона також подякувала Польщі за підготовку до проведення цьогорічної Ukraine Recovery Conference у Гданську і запросила Туска взяти участь у Четвертому міжнародному саміті міст та регіонів України, який відбудеться в травні у Києві напередодні URC 2026.

