Єврокомісія очікує, що Рада ЄС швидко відкриє переговорні кластери щодо членства України в ЄС на офіційному рівні

Фото: Creative Commons BY 4.0

В Європейській комісії очікують, що Рада ЄС вже в найближчій перспективі ухвалить рішення щодо офіційного відкриття переговорних кластерів щодо набуття членства України в ЄС.

Про це у понеділок в Брюсселі на брифінгу повідомив речник Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьє.

"Коли йдеться про календар, ми, Комісія, зі свого боку зробили все, що було можливе з технічного боку. Ми надіслали всі документи до Ради, тож Рада, тобто, держави-члени ЄС тепер можуть відкрити перший кластер, як тільки забажають. Тож календар не в наших руках. Зі свого боку, ми продовжуватимемо підтримувати держави-члени та Україну в цьому процесі, і розраховуємо на те, що вони швидко будуть просуватися вперед", – сказав він.

Мерсьє наголосив, що коли мова йде про вступ України, то Європейська комісія "багато разів чітко висловлювалася" стосовно того, що "Україна зробила все необхідне для фактичного відкриття першого кластера та інших кластерів". "Україна просунулася в ключових реформах, незважаючи на дуже складний контекст, і ми побачили надзвичайно важливий прогрес. Це вже підкреслено у звіті про розширення, який ми опублікували минулого року, і ми повторювали це кілька разів. Навіть президент Європейської комісії на Кіпрі (де відбулося неформальне засідання Європейської ради – ІФ-У) минулого тижня також наголосила на цьому", – додав речник Європейської комісії.

Як відомо, станом на сьогодні всі шість переговорних кластерів відкриті на технічному рівні через блокування діючим прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Разом з тим, зі зміною влади в Будапешті, яка відбудеться найближчими днями через програш Орбана та перемогу опозиціонера Петера Мадяра, в Брюсселі сподіваються, що ситуація зміниться на користь України, і переговори будуть відкриті на офіційному рівні.

Про це 23 квітня перед початком неформального саміту заявив президент головуючого в Європейському союзі Кіпру Нікос Хрістодулідес. "Можу сказати, що, як головуюча країна, ми виконали всю підготовчу роботу, і якщо будуть відповідні політичні умови, ми готові відкрити (переговорні) кластери", – сказав він.