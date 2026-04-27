Інтерфакс-Україна
Політика
14:31 27.04.2026

Єврокомісія очікує, що Рада ЄС швидко відкриє переговорні кластери щодо членства України в ЄС на офіційному рівні

2 хв читати
Єврокомісія очікує, що Рада ЄС швидко відкриє переговорні кластери щодо членства України в ЄС на офіційному рівні
Фото: Creative Commons BY 4.0

В Європейській комісії очікують, що Рада ЄС вже в найближчій перспективі ухвалить рішення щодо офіційного відкриття переговорних кластерів щодо набуття членства України в ЄС.

Про це у понеділок в Брюсселі на брифінгу повідомив речник Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьє.

"Коли йдеться про календар, ми, Комісія, зі свого боку зробили все, що було можливе з технічного боку. Ми надіслали всі документи до Ради, тож Рада, тобто, держави-члени ЄС тепер можуть відкрити перший кластер, як тільки забажають. Тож календар не в наших руках. Зі свого боку, ми продовжуватимемо підтримувати держави-члени та Україну в цьому процесі, і розраховуємо на те, що вони швидко будуть просуватися вперед", – сказав він.

Мерсьє наголосив, що коли мова йде про вступ України, то Європейська комісія "багато разів чітко висловлювалася" стосовно того, що "Україна зробила все необхідне для фактичного відкриття першого кластера та інших кластерів". "Україна просунулася в ключових реформах, незважаючи на дуже складний контекст, і ми побачили надзвичайно важливий прогрес. Це вже підкреслено у звіті про розширення, який ми опублікували минулого року, і ми повторювали це кілька разів. Навіть президент Європейської комісії на Кіпрі (де відбулося неформальне засідання Європейської ради – ІФ-У) минулого тижня також наголосила на цьому", – додав речник Європейської комісії.

Як відомо, станом на сьогодні всі шість переговорних кластерів відкриті на технічному рівні через блокування діючим прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Разом з тим, зі зміною влади в Будапешті, яка відбудеться найближчими днями через програш Орбана та перемогу опозиціонера Петера Мадяра, в Брюсселі сподіваються, що ситуація зміниться на користь України, і переговори будуть відкриті на офіційному рівні.

Про це 23 квітня перед початком неформального саміту заявив президент головуючого в Європейському союзі Кіпру Нікос Хрістодулідес. "Можу сказати, що, як головуюча країна, ми виконали всю підготовчу роботу, і якщо будуть відповідні політичні умови, ми готові відкрити (переговорні) кластери", – сказав він.

Теги: #рада_єс #єк #вступ_в_єс #гійом_мерсьє

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:18 26.04.2026
Зеленський обговорив з Санду питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції

Зеленський обговорив з Санду питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції

14:09 23.04.2026
Єврокомісія поінформувала Венеційську бієнале про намір припинити фінансування через допуск до участі росіян

Єврокомісія поінформувала Венеційську бієнале про намір припинити фінансування через допуск до участі росіян

17:16 22.04.2026
ЄС уклав дві гарантійні угоди з ЄБРР на EUR363 млн для нових кредитів стартапам та МСП в Україні до EUR2,9 млрд

ЄС уклав дві гарантійні угоди з ЄБРР на EUR363 млн для нових кредитів стартапам та МСП в Україні до EUR2,9 млрд

16:58 22.04.2026
Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млрд

Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млрд

16:51 22.04.2026
Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну

Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну

16:45 22.04.2026
Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

15:21 22.04.2026
Єврокомісія оголосила про заходи проти впливу енергетичної кризи

Єврокомісія оголосила про заходи проти впливу енергетичної кризи

15:07 22.04.2026
Україна допускає можливість закриття у 2026р переговорів з ЄС принаймні за одним з шести кластерів

Україна допускає можливість закриття у 2026р переговорів з ЄС принаймні за одним з шести кластерів

19:18 21.04.2026
Зеленський обговорив з фон дер Ляєн подальші кроки у євроінтеграції України та посилення санкцій проти РФ

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн подальші кроки у євроінтеграції України та посилення санкцій проти РФ

16:36 21.04.2026
Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

ВАЖЛИВЕ

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

Три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі – Зеленський

В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

ОСТАННЄ

Україна допоможе Польщі збудувати власну армію дронів – Туск

Профільний комітет підтримав заяву Цабаля про складення депутатських повноважень

Партнери анонсували до Фонду підтримки енергетики EUR 100 млн нових внесків – Шмигаль

Кулеба обговорив із Санду побудову нового мосту через Дністер та альтернативне сполучення через Молдову

Гроссі розраховує на досягнення локального перемир'я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ для ЗАЕС

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

Три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі – Зеленський

Каллас в роковини Чорнобиля: Захоплення Росією ЗАЕС значно підвищує небезпеку для людей і довкілля

Сибіга: Україна засуджує стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому

Санду відвідає Чорнобиль, щоб ушанувати пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА