Інтерфакс-Україна
Політика
14:15 27.04.2026

Україна допоможе Польщі збудувати власну армію дронів – Туск

Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про співпрацю Польщі з Україною з метою створення сучасної армії дронів, повідомляє Interia Wydarzenia.

"Я пишаюся тим, що сьогодні можу разом з вами відкрити цей новий розділ у розбудові польської безпеки, і я пишаюся тим, що нашим партнером у цьому проекті є країна, яка має найбільший досвід у тому, що сьогодні вирішує долю в повітрі", – сказав Туск на конференції "Road to URC" у Жешуві, де він зустрівся з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко.

Він наголосив, що в ході конфлікту, який зараз відбувається на Близькому Сході, саме Україна виявилася партнером для країн, які хочуть захищати свій повітряний простір. Польська армія дронів, зазначив Туск, має бути підтримкою як для країни, так і для її союзників. Мета полягає в тому, "щоб цим несподіваним для росіян наслідком війни стало фактичне перестрибування цілої технологічної епохи".

"Польща повинна мати армаду дронів, щоб ми могли не тільки сьогодні допомагати Україні, але й з повною впевненістю сказати полькам і полякам: ми в безпеці. Ми в безпеці також завдяки таким ініціативам, які сьогодні відбуваються в Жешуві", – сказав він.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:29 26.04.2026
Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі – Зеленський

Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі – Зеленський

18:16 25.04.2026
Азербайджан передав Україні п'ять пасажирських автобусів – Сибіга

Азербайджан передав Україні п'ять пасажирських автобусів – Сибіга

17:43 25.04.2026
Зеленський: Нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна

Зеленський: Нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна

11:32 25.04.2026
Міністр Федоров: Основний фокус у співпраці з Естонією – закупівля дронів та засобів протидії БпЛА

Міністр Федоров: Основний фокус у співпраці з Естонією – закупівля дронів та засобів протидії БпЛА

04:20 25.04.2026
Польща підняла авіацію через російську атаку по території України

Польща підняла авіацію через російську атаку по території України

18:01 24.04.2026
В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

22:19 23.04.2026
"Шахтар" завершив співпрацю з "ФАВБЕТ" – заява

"Шахтар" завершив співпрацю з "ФАВБЕТ" – заява

21:24 23.04.2026
Зеленський і Фредеріксен обговорили поглиблення спільного оборонного виробництва, зокрема, дронів

Зеленський і Фредеріксен обговорили поглиблення спільного оборонного виробництва, зокрема, дронів

01:32 23.04.2026
Кислиця провів зустріч із делегацією Швеції: обговорили євроінтеграцію та оборонну співпрацю

Кислиця провів зустріч із делегацією Швеції: обговорили євроінтеграцію та оборонну співпрацю

22:23 22.04.2026
Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

ВАЖЛИВЕ

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

Три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі – Зеленський

В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

ОСТАННЄ

Єврокомісія очікує, що Рада ЄС швидко відкриє переговорні кластери щодо членства України в ЄС на офіційному рівні

Профільний комітет підтримав заяву Цабаля про складення депутатських повноважень

Партнери анонсували до Фонду підтримки енергетики EUR 100 млн нових внесків – Шмигаль

Кулеба обговорив із Санду побудову нового мосту через Дністер та альтернативне сполучення через Молдову

Гроссі розраховує на досягнення локального перемир'я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ для ЗАЕС

Зеленський обговорив з Санду питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

Три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі – Зеленський

Каллас в роковини Чорнобиля: Захоплення Росією ЗАЕС значно підвищує небезпеку для людей і довкілля

Сибіга: Україна засуджує стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому

