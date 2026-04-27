Україна допоможе Польщі збудувати власну армію дронів – Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про співпрацю Польщі з Україною з метою створення сучасної армії дронів, повідомляє Interia Wydarzenia.

"Я пишаюся тим, що сьогодні можу разом з вами відкрити цей новий розділ у розбудові польської безпеки, і я пишаюся тим, що нашим партнером у цьому проекті є країна, яка має найбільший досвід у тому, що сьогодні вирішує долю в повітрі", – сказав Туск на конференції "Road to URC" у Жешуві, де він зустрівся з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко.

Він наголосив, що в ході конфлікту, який зараз відбувається на Близькому Сході, саме Україна виявилася партнером для країн, які хочуть захищати свій повітряний простір. Польська армія дронів, зазначив Туск, має бути підтримкою як для країни, так і для її союзників. Мета полягає в тому, "щоб цим несподіваним для росіян наслідком війни стало фактичне перестрибування цілої технологічної епохи".

"Польща повинна мати армаду дронів, щоб ми могли не тільки сьогодні допомагати Україні, але й з повною впевненістю сказати полькам і полякам: ми в безпеці. Ми в безпеці також завдяки таким ініціативам, які сьогодні відбуваються в Жешуві", – сказав він.