Партнери анонсували до Фонду підтримки енергетики EUR 100 млн нових внесків – Шмигаль

Іноземні партнери України анонсували до Фонду підтримки енергетики додаткові внески на суму приблизно EUR100 млн, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль

"До Фонду підтримки енергетики оголошено EUR100 млн внесків. Це демонструє новий рівень єдності та довіри до України", – сказав Шмигаль під час міжнародної конференції "Енергетичний Рамштайн" у Києві в неділю, передає кореспондент Енергореформи з місця події.

Глава Міненерго зазначив, що в рамках Фонду впроваджено новий інструмент – формування стратегічних резервів на випадок надзвичайних ситуацій в енергосекторі.

Шмигаль також підкреслив, що сфера діяльності Фонду буде розширена – отримувачами допомоги з нього стануть муніципальні об’єкти.

Водночас перший віцепрем’єр акцентував, що дефіцит Фонду складає EUR829 млн.

"Ці кошти необхідні на критично важливі кроки та вже затверджені потреби", – зауважив Шмигаль, закликавши учасників конференції робити нові внески.

Всього, за інформацією глави Міненерго, на підготовку до опалювального сезону необхідно EUR 5,4 млрд. Він зауважив, що Міненерго буде серед іншого опрацьовувати питання щодо забезпечення цих витрат з кредиту ЄС в EUR90 млрд.