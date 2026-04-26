16:56 26.04.2026

Партнери анонсували до Фонду підтримки енергетики EUR 100 млн нових внесків – Шмигаль

Партнери анонсували до Фонду підтримки енергетики EUR 100 млн нових внесків – Шмигаль
Іноземні партнери України анонсували до Фонду підтримки енергетики додаткові внески на суму приблизно EUR100 млн, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль

"До Фонду підтримки енергетики оголошено EUR100 млн внесків. Це демонструє новий рівень єдності та довіри до України", – сказав Шмигаль під час міжнародної конференції "Енергетичний Рамштайн" у Києві в неділю, передає кореспондент Енергореформи з місця події.

Глава Міненерго зазначив, що в рамках Фонду впроваджено новий інструмент – формування стратегічних резервів на випадок надзвичайних ситуацій в енергосекторі.

Шмигаль також підкреслив, що сфера діяльності Фонду буде розширена – отримувачами допомоги з нього стануть муніципальні об’єкти.

Водночас перший віцепрем’єр акцентував, що дефіцит Фонду складає EUR829 млн.

"Ці кошти необхідні на критично важливі кроки та вже затверджені потреби", – зауважив Шмигаль, закликавши учасників конференції робити нові внески.

Всього, за інформацією глави Міненерго, на підготовку до опалювального сезону необхідно EUR 5,4 млрд. Він зауважив, що Міненерго буде серед іншого опрацьовувати питання щодо забезпечення цих витрат з кредиту ЄС в EUR90 млрд.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:27 26.04.2026
Учасники "енергетичного Рамштайну" нададуть Україні EUR100 млн на підготовку до зими – Свириденко

Учасники "енергетичного Рамштайну" нададуть Україні EUR100 млн на підготовку до зими – Свириденко

14:29 26.04.2026
Обладнання 8 ТЕС країни ЄС буде передано для ремонтів ТЕС в Україні – Шмигаль

Обладнання 8 ТЕС країни ЄС буде передано для ремонтів ТЕС в Україні – Шмигаль

14:07 26.04.2026
ЄБРР планує підтримати 700 МВт потужності в Україні – президент банку

ЄБРР планує підтримати 700 МВт потужності в Україні – президент банку

21:32 25.04.2026
Уряд надасть Дніпру необхідну підтримку після масованої атаки РФ – Свириденко

Уряд надасть Дніпру необхідну підтримку після масованої атаки РФ – Свириденко

01:09 25.04.2026
Макрон закликав Європу до більшої впевненості у власних силах і заявив про значну підтримку України

Макрон закликав Європу до більшої впевненості у власних силах і заявив про значну підтримку України

19:23 24.04.2026
Усі парламентські партії Швеції підтримують Україну – голова комітету в закордонних справах

Усі парламентські партії Швеції підтримують Україну – голова комітету в закордонних справах

19:09 24.04.2026
Київ відновлює програму фінансування ветеранського бізнесу та розширює список тих, хто може претендувати на кредит

Київ відновлює програму фінансування ветеранського бізнесу та розширює список тих, хто може претендувати на кредит

11:02 24.04.2026
Уряд планує черговий конкурс на 1322 МВт нової генеруючої потужності – глава Міненерго

Уряд планує черговий конкурс на 1322 МВт нової генеруючої потужності – глава Міненерго

03:14 22.04.2026
Макрон заявив про підтримку Лівану з боку Франції у реагуванні на гуманітарну кризу

Макрон заявив про підтримку Лівану з боку Франції у реагуванні на гуманітарну кризу

21:16 21.04.2026
МЗС вітає рішення ЮНЕСКО про продовження підтримки України

МЗС вітає рішення ЮНЕСКО про продовження підтримки України

ВАЖЛИВЕ

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

Три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі – Зеленський

В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

ОСТАННЄ

Кулеба обговорив із Санду побудову нового мосту через Дністер та альтернативне сполучення через Молдову

Гроссі розраховує на досягнення локального перемир'я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ для ЗАЕС

Зеленський обговорив з Санду питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

Три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі – Зеленський

Каллас в роковини Чорнобиля: Захоплення Росією ЗАЕС значно підвищує небезпеку для людей і довкілля

Сибіга: Україна засуджує стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому

Санду відвідає Чорнобиль, щоб ушанувати пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Свириденко в роковини Чорнобиля: Росія створює ризики континентального масштабу через окупацію ЗАЕС

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

