16:55 26.04.2026

Кулеба обговорив із Санду побудову нового мосту через Дністер та альтернативне сполучення через Молдову

Кулеба обговорив із Санду побудову нового мосту через Дністер та альтернативне сполучення через Молдову
Фото: https://t.me/OleksiiKuleba

Низка питань транспортного сполучення, зокрема, побудови нового мостового переходу через річку Дністер в районі міста Ямпіль та альтернативного сполучення з південно-західними районами Одеської області через територію Молдови, обговорювались під час спільних зустрічей делегації молдавської делегацї на чолі с президенткою Молдови Майєю Санду із президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

"Україна зацікавлена у подальшій побудові мостового переходу між Ямполем та Косеуць через Дністер. А також відкриття спільного автомобільного пункту пропуску на українському боці. Це стратегічно важливий проєкт для посилення логістики та прикордонної інфраструктури. Маємо синхронізувати роботи з молдавською стороною, зокрема будівництво під’їзної дороги", – повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за підсумками зустрічей, у яких також взяв участь.

Він наголосив, що постійні удари по транспортній інфраструктурі Одеської області вимагають створення надійного альтернативного маршруту для сполучення районів області через Молдову, і на реалізацію відповідного проєкту вже виділено понад 700 млн грн. "Переконаний, що подальша координація на рівні профільних інституцій дозволить знайти рішення в інтересах обох держав. Уряд України зі свого боку виділив на забезпечення альтернативного сполучення в Одеській області та Молдовою понад 700 млн грн", – повідомив Кулеба.

Також віцепрем’єр за підсумками перемовин із Санду повідомив про роботу команд обох країни над продовженням тестового маршруту поїзда "Київ – Кишинів" до станції Реваки з шатлом до аеропорту Кишинева.

"Також розвиваємо співпрацю у сфері морського та внутрішнього водного транспорту. Дякую Молдові за підтримку нашої країни, зокрема в рамках роботи Дунайської Комісії та спільних рішень на шляху євроінтеграції. А також за участь в наповненні Реєстру збитків у регіоні Нижнього Дунаю", – додав Кулеба.

16:50 26.04.2026
Зеленський зустрівся з Гроссі, разом взяли участь у відкритті нової експозиції в музеї "Чорнобиль"

Зеленський зустрівся з Гроссі, разом взяли участь у відкритті нової експозиції в музеї "Чорнобиль"

Зеленський: перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

Зеленський обговорив з Санду питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

Зеленський про посилення повітряних атак РФ на Дніпро: це реакція на розблокування EUR90 млрд

Зеленський анонсував зустріч із Гроссі в неділю

Санду відвідає Чорнобиль, щоб ушанувати пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

Зеленський про роковини Чорнобиля: Світ має змусити Росію припинити атаки, що загрожують ядерній безпеці

