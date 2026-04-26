Гроссі розраховує на досягнення локального перемир'я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ для ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розраховує на досягнення домовленості між Україною та РФ про тимчасове локальне перемир’я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ, яка з’єднує Запорізьку АЕС з енергосистемою України.

"На цей час ми працюємо над питанням перемир’я, аби вчергове його досягти. Це буде вже шосте перемир’я", – сказав Гроссі в коментарі журналістам в кулуарах конференції "Енергетичний Рамштайн" у Києві в неділю, передає кореспондент Енергореформи з місця подіі.

Він висловив переконання, що цього вдасться досягти, оскільки, за його словами, це вже вдалося зробити 5 разів, аби повернути ту чи іншу ЛЕП в роботу після відключення внаслідок пошкодження.

"Ми дуже близькі до досягнення перемир’я. Питання в деталях – коли і як довго це може тривати", – додав глава МАГАТЕ.

Як повідомлялося, ЗАЕС вже тривалий час живиться від однієї ЛЕП "Феросплавна -1", відключення якої спричиняє необхідність переходу на дизель генератори для забезпечення власних потреб станції.