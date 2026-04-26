16:33 26.04.2026

Гроссі розраховує на досягнення локального перемир'я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ для ЗАЕС

Гроссі розраховує на досягнення локального перемир'я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ для ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розраховує на досягнення домовленості між Україною та РФ про тимчасове локальне перемир’я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ, яка з’єднує Запорізьку АЕС з енергосистемою України.

"На цей час ми працюємо над питанням перемир’я, аби вчергове його досягти. Це буде вже шосте перемир’я", – сказав Гроссі в коментарі журналістам в кулуарах конференції "Енергетичний Рамштайн" у Києві в неділю, передає кореспондент Енергореформи з місця подіі.

Він висловив переконання, що цього вдасться досягти, оскільки, за його словами, це вже вдалося зробити 5 разів, аби повернути ту чи іншу ЛЕП в роботу після відключення внаслідок пошкодження.

"Ми дуже близькі до досягнення перемир’я. Питання в деталях – коли і як довго це може тривати", – додав глава МАГАТЕ.

Як повідомлялося, ЗАЕС вже тривалий час живиться від однієї ЛЕП "Феросплавна -1", відключення якої спричиняє необхідність переходу на дизель генератори для забезпечення власних потреб станції.

