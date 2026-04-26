14:18 26.04.2026

Зеленський обговорив з Санду питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції

Президент України Володимир Зеленський повідомив про обговорення з президенткою Молдови Маєю Санду питань безпеки, транскордонної співпраці, а також спільного руху до вступу до Європейського союзу.

"Сьогодні ми приділили з Майю Санду ключову увагу саме таким питанням: безпека, наша транскордонна співпраця, наш захист, розвиток, інфраструктура, енергетика. І дуже предметно говорили щодо нашого руху в Європейський Союз, руху, безумовно, руху партнерському, руху спільному. Обидві наші держави заслуговують бути частиною сильної об’єднаної Європи", – сказав Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві в неділю.

Він наголосив, що Україна завжди захищала право Молдови бути частиною ЄС, "і раніше ми зробили значні кроки, щоб кандидатство було у наших обох держав". "Ми зараз працюємо так, щоб оперативно відкрились всі кластери, і членство в Європейському Союзі стало нашим спільним успіхом України, Молдови, всього ЄС", – додав голова Української держави.

Зеленський також заявив про наміри "й надалі підтримувати Молдову в питаннях безпеки, зокрема в тому, що стосується Придністровського регіону".

"Ми готові і надалі розвивати наші тристоронні формати разом з Румунією, важливі речі ми робимо разом в інфраструктурі. Це стосується і транспортних шляхів, зокрема транзиту, також нашої енергетики, зокрема транспортних ліній електропередач. Чим більше реальних зв’язків буде між нашими енергосистемами, тим більше захисту буде для життя наших людей, наших народів", – розповів президент України.

Також сторони обговорили міжурядову співпрацю України та Молдови. "Важливо, щоб будь-які економічні питання, які природні, виникають у відносинах між сусідами, вирішилися максимально швидко в спільних інтересах", – сказав Зеленський.

В свою чергу, Санду зазначила, що європейське стремління Молдови зробило її більш відданим партнером України.

"Російська війна дозволяє відновити ті ризики для єдності, які до того існували в Європі. Саме тому ми вважаємо важливим наш європейський шлях. ЄС завжди говорив і обіцяв, що будь-який прогрес отримує належну оцінку і винагороду. Молдова і Україна зробили максимум для відкриття відповідних переговорів. Тому відреагувати належним чином на нашу готовність – це просто законний і логічний спосіб оцінити наші зусилля", – сказала вона.

Президентка Молдови переконана, що репараційний кредит ЄС для України та нові санкції проти РФ – "це ще одне підтвердження готовості ЄС до відновлення єдності". "І це має також супроводжуватися від відкриття переговорного процесу для наших країн щодо приєднання", – додала вона.

"Ми готові співпрацювати з вами для досягнення тривалого принципового справедливого миру на основі територіальної цінності і суверенності України. Ми готові брати участь у відновленні України. ЄС це робить, і Молдова вважає себе членом ЄС. Люди Молдови стоятимуть підтримували народ України, як робили це вчора, і як робитимуть це завтра", – заявила Санду.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 26.04.2026
Зеленський: перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

Зеленський: перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

13:57 26.04.2026
Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

13:52 26.04.2026
У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

13:41 26.04.2026
Зеленський про посилення повітряних атак РФ на Дніпро: це реакція на розблокування EUR90 млрд

Зеленський про посилення повітряних атак РФ на Дніпро: це реакція на розблокування EUR90 млрд

13:14 26.04.2026
Зеленський анонсував зустріч із Гроссі в неділю

Зеленський анонсував зустріч із Гроссі в неділю

10:53 26.04.2026
Санду відвідає Чорнобиль, щоб ушанувати пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Санду відвідає Чорнобиль, щоб ушанувати пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

09:25 26.04.2026
Зеленський про роковини Чорнобиля: Світ має змусити Росію припинити атаки, що загрожують ядерній безпеці

Зеленський про роковини Чорнобиля: Світ має змусити Росію припинити атаки, що загрожують ядерній безпеці

17:09 25.04.2026
Зеленський: Важливо, щоб російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані

Зеленський: Важливо, щоб російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані

12:55 25.04.2026
Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

12:47 25.04.2026
Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

Три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі – Зеленський

В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

ОСТАННЄ

Три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі – Зеленський

Каллас в роковини Чорнобиля: Захоплення Росією ЗАЕС значно підвищує небезпеку для людей і довкілля

Сибіга: Україна засуджує стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому

Свириденко в роковини Чорнобиля: Росія створює ризики континентального масштабу через окупацію ЗАЕС

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

США у 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи наголосили на пріоритетності ядерної безпеки

Соратники Трампа розглядають Рубіо як можливого кандидата в президенти США у 2028 році

В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

Мешканці Києва, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, отримали від Києва матдопомогу

Сибіга: Обіцянки Росії країнам Африки щодо припинення вербування виявилися брехнею

