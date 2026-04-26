Зеленський обговорив з Санду питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції

Президент України Володимир Зеленський повідомив про обговорення з президенткою Молдови Маєю Санду питань безпеки, транскордонної співпраці, а також спільного руху до вступу до Європейського союзу.

"Сьогодні ми приділили з Майю Санду ключову увагу саме таким питанням: безпека, наша транскордонна співпраця, наш захист, розвиток, інфраструктура, енергетика. І дуже предметно говорили щодо нашого руху в Європейський Союз, руху, безумовно, руху партнерському, руху спільному. Обидві наші держави заслуговують бути частиною сильної об’єднаної Європи", – сказав Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві в неділю.

Він наголосив, що Україна завжди захищала право Молдови бути частиною ЄС, "і раніше ми зробили значні кроки, щоб кандидатство було у наших обох держав". "Ми зараз працюємо так, щоб оперативно відкрились всі кластери, і членство в Європейському Союзі стало нашим спільним успіхом України, Молдови, всього ЄС", – додав голова Української держави.

Зеленський також заявив про наміри "й надалі підтримувати Молдову в питаннях безпеки, зокрема в тому, що стосується Придністровського регіону".

"Ми готові і надалі розвивати наші тристоронні формати разом з Румунією, важливі речі ми робимо разом в інфраструктурі. Це стосується і транспортних шляхів, зокрема транзиту, також нашої енергетики, зокрема транспортних ліній електропередач. Чим більше реальних зв’язків буде між нашими енергосистемами, тим більше захисту буде для життя наших людей, наших народів", – розповів президент України.

Також сторони обговорили міжурядову співпрацю України та Молдови. "Важливо, щоб будь-які економічні питання, які природні, виникають у відносинах між сусідами, вирішилися максимально швидко в спільних інтересах", – сказав Зеленський.

В свою чергу, Санду зазначила, що європейське стремління Молдови зробило її більш відданим партнером України.

"Російська війна дозволяє відновити ті ризики для єдності, які до того існували в Європі. Саме тому ми вважаємо важливим наш європейський шлях. ЄС завжди говорив і обіцяв, що будь-який прогрес отримує належну оцінку і винагороду. Молдова і Україна зробили максимум для відкриття відповідних переговорів. Тому відреагувати належним чином на нашу готовність – це просто законний і логічний спосіб оцінити наші зусилля", – сказала вона.

Президентка Молдови переконана, що репараційний кредит ЄС для України та нові санкції проти РФ – "це ще одне підтвердження готовості ЄС до відновлення єдності". "І це має також супроводжуватися від відкриття переговорного процесу для наших країн щодо приєднання", – додала вона.

"Ми готові співпрацювати з вами для досягнення тривалого принципового справедливого миру на основі територіальної цінності і суверенності України. Ми готові брати участь у відновленні України. ЄС це робить, і Молдова вважає себе членом ЄС. Люди Молдови стоятимуть підтримували народ України, як робили це вчора, і як робитимуть це завтра", – заявила Санду.