Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

Президентка Молдови Майя Санду підтвердила готовність долучитися до зусиль в межах "коаліції охочих", незважаючи на нейтральність країни.

"Так, ми готові долучитися до коаліції охочих. І ми обговорювали з українською командою, як саме це може статися, враховуючи нашу нейтральність. Тим не менш ми вже допомогали, зокрема з розмінування", – сказала Санду на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві в неділю.

Відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", Санду додала, що Кишинів готов працювати над конкретними зусиллями, які Молдова могла би надати в межах "коаліції охочих".