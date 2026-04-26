Інтерфакс-Україна
Політика
13:57 26.04.2026

Санду: Молдова готова долучитися до "коаліції охочих", як саме – обговорюється

Президентка Молдови Майя Санду підтвердила готовність долучитися до зусиль в межах "коаліції охочих", незважаючи на нейтральність країни.

"Так, ми готові долучитися до коаліції охочих. І ми обговорювали з українською командою, як саме це може статися, враховуючи нашу нейтральність. Тим не менш ми вже допомогали, зокрема з розмінування", – сказала Санду на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві в неділю.

Відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", Санду додала, що Кишинів готов працювати над конкретними зусиллями, які Молдова могла би надати в межах "коаліції охочих".

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:18 26.04.2026
Зеленський обговорив з Санду питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції

Зеленський обговорив з Санду питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції

10:53 26.04.2026
Санду відвідає Чорнобиль, щоб ушанувати пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Санду відвідає Чорнобиль, щоб ушанувати пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

14:43 24.04.2026
Молдова скасовує режим НС в енергетиці

Молдова скасовує режим НС в енергетиці

13:26 17.04.2026
Молдова оголосила персонами нон грата керівництво російських військ у Придністров'ї – ЗМІ

Молдова оголосила персонами нон грата керівництво російських військ у Придністров'ї – ЗМІ

17:34 15.04.2026
Військові керівники держав-членів Коаліції охочих обговорили реалізацію стратегії безпекових гарантій для України

Військові керівники держав-членів Коаліції охочих обговорили реалізацію стратегії безпекових гарантій для України

19:53 10.04.2026
МЗС України про вихід Молдови з СНД: Підтримуємо дистанціювання від пострадянських форматів співпраці

МЗС України про вихід Молдови з СНД: Підтримуємо дистанціювання від пострадянських форматів співпраці

11:56 02.04.2026
Парламент Молдови ухвалив остаточне рішення про вихід країни з СНД

Парламент Молдови ухвалив остаточне рішення про вихід країни з СНД

05:51 29.03.2026
Молдова висловила вдячність Україні за швидке поновлення енергопостачання після російських атак

Молдова висловила вдячність Україні за швидке поновлення енергопостачання після російських атак

09:56 24.03.2026
ЛЕП Ісакча-Вулканешти між Румунією та Молдовою залишається відключеною, задіяні альтернативні лінії – Міненерго Молдови

ЛЕП Ісакча-Вулканешти між Румунією та Молдовою залишається відключеною, задіяні альтернативні лінії – Міненерго Молдови

17:18 20.02.2026
Зустріч "Коаліції охочих" запланована на 24 лютого

Зустріч "Коаліції охочих" запланована на 24 лютого

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

Три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі – Зеленський

В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

ОСТАННЄ

Зеленський: перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

Три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі – Зеленський

Каллас в роковини Чорнобиля: Захоплення Росією ЗАЕС значно підвищує небезпеку для людей і довкілля

Сибіга: Україна засуджує стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому

Свириденко в роковини Чорнобиля: Росія створює ризики континентального масштабу через окупацію ЗАЕС

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

США у 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи наголосили на пріоритетності ядерної безпеки

Соратники Трампа розглядають Рубіо як можливого кандидата в президенти США у 2028 році

В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

Мешканці Києва, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, отримали від Києва матдопомогу

