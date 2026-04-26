13:35 26.04.2026

Три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі – Зеленський

 Президент України Володимир Зеленський повідомив про долучення на саміті Європейського союзу на Кіпрі трьох країн до ініціативи Пріоритетного переліку потреб України (PURL) для оперативного закриття пріоритетних потреб Сил оборони, але не уточнив, які саме.

"Ми вдячні трьом країнам – ми домовилися, що це буде не публічна інформація, щодо яких конкретно країн – і три країни долучились до програми PURL під час Кіпру, на загальну суму десь EUR350-400 млн", – сказав Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві в неділю.

Він зазначив, що "це не мільярди, але, тим не менше, є рішення інше про мільярди", маючи на увазі розблокування погодженого раніше репараційного кредиту ЄС в розмірі EUR90 млрд, половина з який надійде в Україну вже цього року, а перший транш "ми будемо націлювати на внутрішнє виробництво захисту України, і не тільки захисту". "Тобто, дроні і miltech, весь цей напрямок", – пояснив президент.

Стосовно PURL, Зеленський також повідомив, що під час саміту ЄС на Кіпрі Німеччина виступила на підтримку того, щоб "окремі внески кожної з країн, які у нас гарантуються нашими домовленостями і нашими двосторонніми договорами про безпеку, що на них відкриття EUR90 млрд не мають впливати". "Тобто, є розрахунки щодо цих траншів, і є наші двосторонні гроші, на які ми розраховуємо посилення України – там і зброя, і енергетика, і соціальні виплати. Таке рішення також звучить і воно дуже важливе", – наголосив голова держави.

