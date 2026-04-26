Інтерфакс-Україна
Політика
11:23 26.04.2026

Каллас в роковини Чорнобиля: Захоплення Росією ЗАЕС значно підвищує небезпеку для людей і довкілля

Незаконне захоплення Росією Запорізької АЕС значно підвищує небезпеку для людського життя та довкілля, заявила високий представник Європейського союзу Кая Каллас.

"Незаконне захоплення Росією Запорізької електростанції України значно підвищує небезпеку для людського життя та довкілля", – написала вона в соцмережі Х.

Каллас також зазначила, що через чотири десятиліття після катастрофи Чорнобиль залишається під загрозою. Російські удари по укриттю об’єкта є надзвичайним актом безрозсудності, який ставить під загрозу десятиліття міжнародних зусиль щодо стримування збитків.

"У 1986 році Москва применшувала серйозність катастрофи. Сьогодні вона обмежує доступ до інформації, щоб приховати втрати на полі бою. Інша епоха, той самий план дій", – написала Каллас.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:53 26.04.2026
Санду відвідає Чорнобиль, щоб ушанувати пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Санду відвідає Чорнобиль, щоб ушанувати пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

10:50 26.04.2026
Свириденко в роковини Чорнобиля: Росія створює ризики континентального масштабу через окупацію ЗАЕС

Свириденко в роковини Чорнобиля: Росія створює ризики континентального масштабу через окупацію ЗАЕС

10:03 26.04.2026
США у 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи наголосили на пріоритетності ядерної безпеки

США у 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи наголосили на пріоритетності ядерної безпеки

09:25 26.04.2026
Зеленський про роковини Чорнобиля: Світ має змусити Росію припинити атаки, що загрожують ядерній безпеці

Зеленський про роковини Чорнобиля: Світ має змусити Росію припинити атаки, що загрожують ядерній безпеці

18:08 25.04.2026
Каллас напередодні 40-х роковин катастрофи на ЧАЕС закликала РФ припинити атаки на ядерні об'єкти України

Каллас напередодні 40-х роковин катастрофи на ЧАЕС закликала РФ припинити атаки на ядерні об'єкти України

16:42 24.04.2026
ЄБРР анонсував підписання 26 квітня нової угоди для підготовки відновлення пошкодженого НБК на ЧАЕС

ЄБРР анонсував підписання 26 квітня нової угоди для підготовки відновлення пошкодженого НБК на ЧАЕС

16:21 24.04.2026
Мешканці Києва, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, отримали від Києва матдопомогу

Мешканці Києва, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, отримали від Києва матдопомогу

14:09 24.04.2026
ДТНЦ ЯРБ презентував книгу ексголовного інженера Чорнобильської АЕС Миколи Штейнберга з переосмисленням причин аварії 1986р.

ДТНЦ ЯРБ презентував книгу ексголовного інженера Чорнобильської АЕС Миколи Штейнберга з переосмисленням причин аварії 1986р.

14:03 24.04.2026
ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

15:54 23.04.2026
Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

ВАЖЛИВЕ

В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

ОСТАННЄ

Сибіга: Україна засуджує стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

Соратники Трампа розглядають Рубіо як можливого кандидата в президенти США у 2028 році

В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

Сибіга: Обіцянки Росії країнам Африки щодо припинення вербування виявилися брехнею

Трамп відкинув коментарі принца Гаррі про те, що США мають докласти більше зусиль для припинення війни в Україні

Трамп планує запросити Путіна на саміт "Великої двадцятки" в Маямі – ЗМІ

Голова Євроради: Час починати готуватися до першого етапу переговорів про вступ України до ЄС

Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості до подальшої співпраці

Трамп заявив, що не поспішатиме з Іраном і хоче укласти вигідну угоду, виключив застосування ядерної зброї

