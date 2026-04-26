Каллас в роковини Чорнобиля: Захоплення Росією ЗАЕС значно підвищує небезпеку для людей і довкілля

Незаконне захоплення Росією Запорізької АЕС значно підвищує небезпеку для людського життя та довкілля, заявила високий представник Європейського союзу Кая Каллас.

Каллас також зазначила, що через чотири десятиліття після катастрофи Чорнобиль залишається під загрозою. Російські удари по укриттю об’єкта є надзвичайним актом безрозсудності, який ставить під загрозу десятиліття міжнародних зусиль щодо стримування збитків.

"У 1986 році Москва применшувала серйозність катастрофи. Сьогодні вона обмежує доступ до інформації, щоб приховати втрати на полі бою. Інша епоха, той самий план дій", – написала Каллас.