Інтерфакс-Україна
Політика
11:03 26.04.2026

Сибіга: Україна засуджує стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому


Сибіга: Україна засуджує стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому

Україна засуджує стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми засуджуємо стрілянину на вечері кореспондентів Білого дому. Ми раді, що президент Трамп, Джей ді Венс та інші учасники не постраждали", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що таке насильство не має виправдання і не повинно мати місця в демократичному суспільстві.

Як повідомлялося, президента США Дональда Трампа терміново евакуювали з вечері з журналістами після того, як у будівлі пролунали звуки пострілів.

Пізніше Трамп повідомив про затримали стрілка, який влаштував стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.

Теги: #сибіга #стрілянина #білий_дім

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:21 25.04.2026
Сибіга: Атаки РФ на цивільну ядерну інфраструктуру України та ядерний шантаж загрожують мільйонам людей

Сибіга: Атаки РФ на цивільну ядерну інфраструктуру України та ядерний шантаж загрожують мільйонам людей

20:07 25.04.2026
Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини та з нетерпінням чекає на спільну роботу

Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини та з нетерпінням чекає на спільну роботу

17:18 25.04.2026
Сибіга обговорив з азербайджанським колегою співпрацю в енергетиці, гумдопомогу, економіку та реабілітацію українських дітей

Сибіга обговорив з азербайджанським колегою співпрацю в енергетиці, гумдопомогу, економіку та реабілітацію українських дітей

12:11 25.04.2026
У Бучі нетверезий чоловік хаотично стріляв на вулиці, його затримано

У Бучі нетверезий чоловік хаотично стріляв на вулиці, його затримано

18:12 24.04.2026
Чоловіка, що стріляв у Хмельницькому, затримано, стріляли зі стартового пістолета – поліція

Чоловіка, що стріляв у Хмельницькому, затримано, стріляли зі стартового пістолета – поліція

10:41 24.04.2026
Сибіга: Обіцянки Росії країнам Африки щодо припинення вербування виявилися брехнею

Сибіга: Обіцянки Росії країнам Африки щодо припинення вербування виявилися брехнею

10:12 22.04.2026
Сибіга: У мене вже відбувся текстовий обмін з майбутньою главою МЗС Угорщини

Сибіга: У мене вже відбувся текстовий обмін з майбутньою главою МЗС Угорщини

10:07 22.04.2026
Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

10:05 22.04.2026
Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

23:11 21.04.2026
Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА