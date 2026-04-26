Сибіга: Україна засуджує стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому

Україна засуджує стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми засуджуємо стрілянину на вечері кореспондентів Білого дому. Ми раді, що президент Трамп, Джей ді Венс та інші учасники не постраждали", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що таке насильство не має виправдання і не повинно мати місця в демократичному суспільстві.

Як повідомлялося, президента США Дональда Трампа терміново евакуювали з вечері з журналістами після того, як у будівлі пролунали звуки пострілів.

Пізніше Трамп повідомив про затримали стрілка, який влаштував стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.