Санду відвідає Чорнобиль, щоб ушанувати пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Президентка Молдови Майя Санду перебуває в Києві на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським та планує відвідати Чорнобиль, щоб ушанувати пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

"Через 40 років після Чорнобиля я перебуваю в Києві на переговорах з ZelenskyyUa та їду до Чорнобиля, щоб вшанувати пам’ять тих, хто віддав своє здоров’я та життя за Європу", – написала вона в соцмережі Х.

Санду наголосила, що "страхи не знають кордонів – так само не повинна знати і солідарність".

За її словами, Молдова підтримує тих, хто будує, а не руйнує.