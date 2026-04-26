Інтерфакс-Україна
Політика
10:50 26.04.2026

Свириденко в роковини Чорнобиля: Росія створює ризики континентального масштабу через окупацію ЗАЕС

1 хв читати
Свириденко в роковини Чорнобиля: Росія створює ризики континентального масштабу через окупацію ЗАЕС
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Росія продовжує зневажати світові принципи ядерної безпеки, створюючи ризики континентального масштабу через окупацію Запорізької АЕС та її систематичні обстріли, заявила прем’єр-міністерка України.

"Росіяни і далі зневажають світові принципи ядерної безпеки, створюючи ризики континентального масштабу – тримають в окупації найбільшу в Європі Запорізьку АЕС та систематично обстрілюють її", – написала вона в Телеграм.

Прем’єрка нагадала, як в лютому 2025 року російський дрон пошкодив новий безпечний конфайнмент над четвертим енергоблоком ЧАЕС.

За її словами, 26 квітня минає 40 років від катастрофи на Чорнобильській АЕС. Вибух на четвертому енергоблоці змінив життя мільйонів українців, наслідки якого вплинули на весь світ і відчутні досі.

Свириденко зазначила, що Росія продовжує модель поведінки тоталітарного режиму. На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році російська армія окупувала територію Чорнобильської АЕС, а охоронці станції досі перебувають у полоні.

За її словами, Чорнобиль не залишився у 1986 році. Це постійне нагадування про реальність загрози тоталітарних режимів для енергетичної безпеки світу.

Як повідомлялося, атака російського дрону на конфайнмент 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС в 2025 році, ймовірно, була навмисною, про що свідчать експертизи встановлення обставин влучення ворожого безпілотника, повідомив український генеральний прокурор Руслан Кравченко в інтерв’ю "Reuters".

Теги: #чаес #ядерна_безпека #заес

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА