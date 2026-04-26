США у 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи наголосили на пріоритетності ядерної безпеки

Сполучені Штати Америки продовжують надавати пріоритет ядерній безпеці на Чорнобильському об’єкті та в усьому світі, заявив головний заступник речника Держдепартаменту США Томас "Томмі" Піготт.

"Сорок років тому Чорнобильська катастрофа назавжди змінила уявлення світу про ядерну безпеку. Ми пам’ятаємо про втрачені життя та шануємо неймовірну мужність рятувальників та невинних людей в Україні, Білорусі, Росії та інших країнах, які зіткнулися з цією трагедією лоб в лоб і продовжують боротися з її наслідками сьогодні", – сказано в заяві Піготта, що є в розпорядженні агентства.

Він зазначив, що США відреагували на кризу, допомагаючи з ліквідацією наслідків катастрофи та локалізацією об’єкта.

"Ця катастрофа спонукала нас та наших партнерів створити сильніші міжнародні стандарти та кращі протоколи безпеки, які захищають громади в усьому світі. Атомна енергетика повинна залишатися у відповідальних руках, відданих прозорості", – наголосив представник Держдепартаменту.

За його словами, США є лідером безпеки, надійності та стійкості ядерної енергетики в майбутньому.