Соратники Трампа розглядають Рубіо як можливого кандидата в президенти США у 2028 році

У найближчому оточенні президента США Дональда Трампа дедалі активніше обговорюють державного секретаря Марко Рубіо як одного з потенційних кандидатів на президентських виборах 2028 року, оскільки його вплив в адміністрації зріс завдяки активній ролі у зовнішньополітичних рішеннях, лояльності до Трампа та зростанню підтримки серед частини прихильників руху MAGA, повідомляє Politico.

За даними видання, Рубіо, якого після невдалої президентської кампанії 2016 року вважали політично ослабленим, останнім часом зміцнив свої позиції в адміністрації Трампа. Його прихильники в Білому домі вважають перевагою те, що він пізніше приєднався до політичного курсу Трампа, зазначаючи, що президент позитивно ставиться до тих, хто демонструє відданість його порядку денному.

"Джей Ді Венс – фантастичний віцепрезидент, а Марко Рубіо – чудовий державний секретар", – заявив радник Трампа Алекс Бруесевіц.

Він додав, що після кампанії 2016 року Рубіо "обрав шлях прийняття MAGA та став одним із найвідданіших союзників і прихильників MAGA".

Як зазначає Politico, Рубіо також посилив свої позиції завдяки роботі на посаді державного секретаря та керівника Ради національної безпеки, що забезпечує йому постійний доступ до президента та участь у ключових рішеннях адміністрації.

"Через цю подвійну роль він має багато доступу та особистого часу з президентом – і з MAGA. Це було величезною перевагою для нього", – сказав колишній прессекретар Білого дому Шон Спайсер.

За даними опитування CPAC, підтримка Рубіо серед потенційних кандидатів-республіканців зросла до 35% порівняно з 3% минулого року. Водночас віцепрезидент Джей Ді Венс зберігає лідерство із показником 53%.

Опитування YouGov у квітні також показало Венса лідером серед потенційних кандидатів від Республіканської партії з підтримкою 63%, тоді як Рубіо отримав 42%.

Водночас сам Рубіо раніше заявляв, що не планує балотуватися проти Венса на республіканських праймеріз.