Інтерфакс-Україна
Політика
08:44 25.04.2026

Соратники Трампа розглядають Рубіо як можливого кандидата в президенти США у 2028 році

2 хв читати
У найближчому оточенні президента США Дональда Трампа дедалі активніше обговорюють державного секретаря Марко Рубіо як одного з потенційних кандидатів на президентських виборах 2028 року, оскільки його вплив в адміністрації зріс завдяки активній ролі у зовнішньополітичних рішеннях, лояльності до Трампа та зростанню підтримки серед частини прихильників руху MAGA, повідомляє Politico.

За даними видання, Рубіо, якого після невдалої президентської кампанії 2016 року вважали політично ослабленим, останнім часом зміцнив свої позиції в адміністрації Трампа. Його прихильники в Білому домі вважають перевагою те, що він пізніше приєднався до політичного курсу Трампа, зазначаючи, що президент позитивно ставиться до тих, хто демонструє відданість його порядку денному.

"Джей Ді Венс – фантастичний віцепрезидент, а Марко Рубіо – чудовий державний секретар", – заявив радник Трампа Алекс Бруесевіц.

Він додав, що після кампанії 2016 року Рубіо "обрав шлях прийняття MAGA та став одним із найвідданіших союзників і прихильників MAGA".

Як зазначає Politico, Рубіо також посилив свої позиції завдяки роботі на посаді державного секретаря та керівника Ради національної безпеки, що забезпечує йому постійний доступ до президента та участь у ключових рішеннях адміністрації.

"Через цю подвійну роль він має багато доступу та особистого часу з президентом – і з MAGA. Це було величезною перевагою для нього", – сказав колишній прессекретар Білого дому Шон Спайсер.

За даними опитування CPAC, підтримка Рубіо серед потенційних кандидатів-республіканців зросла до 35% порівняно з 3% минулого року. Водночас віцепрезидент Джей Ді Венс зберігає лідерство із показником 53%.

Опитування YouGov у квітні також показало Венса лідером серед потенційних кандидатів від Республіканської партії з підтримкою 63%, тоді як Рубіо отримав 42%.

Водночас сам Рубіо раніше заявляв, що не планує балотуватися проти Венса на республіканських праймеріз.

 

Теги: #рубіо #сша #президент #вибори #кандидат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:07 25.04.2026
Мін'юст США планує розширити способи виконання смертних вироків – ЗМІ

Мін'юст США планує розширити способи виконання смертних вироків – ЗМІ

23:35 24.04.2026
Зустріч послів США з очільником МЗС Ірану може відбутися в понеділок – ЗМІ

Зустріч послів США з очільником МЗС Ірану може відбутися в понеділок – ЗМІ

22:56 24.04.2026
OFAC запровадило санкції проти китайського нафтопереробного заводу та судноплавних компаній, пов'язаних з Іраном

OFAC запровадило санкції проти китайського нафтопереробного заводу та судноплавних компаній, пов'язаних з Іраном

21:52 24.04.2026
Сибіга подякував американським законодавцям за представлення Акту протидії російській війні проти віри

Сибіга подякував американським законодавцям за представлення Акту протидії російській війні проти віри

21:03 23.04.2026
Зеленський обговорив з президентом Литви співпрацю в ОПК, зокрема у форматі Drone Deal

Зеленський обговорив з президентом Литви співпрацю в ОПК, зокрема у форматі Drone Deal

20:59 22.04.2026
Зеленський оголосив про початок створення Пантеону видатних українців

Зеленський оголосив про початок створення Пантеону видатних українців

19:53 22.04.2026
Учасники переговорних команд України та США провели розмову у вівторок – Зеленський

Учасники переговорних команд України та США провели розмову у вівторок – Зеленський

19:45 22.04.2026
Україна відправила своїх військових на конференцію до Лондона щодо захисту інфраструктури країн Затоки – Зеленський

Україна відправила своїх військових на конференцію до Лондона щодо захисту інфраструктури країн Затоки – Зеленський

19:01 21.04.2026
Каллас: після виборів в Угорщині для України з'явився новий імпульс

Каллас: після виборів в Угорщині для України з'явився новий імпульс

11:22 20.04.2026
Болгарія залишиться на боці проукраїнської політики ЄС – голова комітету Ради

Болгарія залишиться на боці проукраїнської політики ЄС – голова комітету Ради

ВАЖЛИВЕ

В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

ОСТАННЄ

В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

Мешканці Києва, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, отримали від Києва матдопомогу

Сибіга: Обіцянки Росії країнам Африки щодо припинення вербування виявилися брехнею

Трамп відкинув коментарі принца Гаррі про те, що США мають докласти більше зусиль для припинення війни в Україні

Трамп планує запросити Путіна на саміт "Великої двадцятки" в Маямі – ЗМІ

Голова Євроради: Час починати готуватися до першого етапу переговорів про вступ України до ЄС

Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості до подальшої співпраці

Трамп заявив, що не поспішатиме з Іраном і хоче укласти вигідну угоду, виключив застосування ядерної зброї

Україна має шанси відкрити переговори про членство в ЄС в травні-червні, якщо не зупиниться в реформах – розмова Порошенка і Кос

Стефанчука запросили на парламентський саміт спікерів країн G7

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА