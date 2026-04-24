В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

Лідери інституцій Європейського союзу не коментують пропозицію Німеччини щодо "асоційованого членства" для України, наголошуючи, що процес набуття членства в Євросоюзі базується на заслугах та відповідності критеріям.

Таку позицію у п’ятницю в Лефкосії (Кіпр), де пройшло неформальне засідання Європейської ради, озвучили на пресконференції президенти Європейської ради Антоніу Кошта та Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи на прохання журналістів інформацію стосовно того, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував для України участь в засіданнях без права голосу, а також коментуючи думку про те, що негайний вступ України в ЄС неможливий.

Відповідаючи на запитання, скільки часу знадобиться для України, щоб набути повноправного членства, Кошта сказав: "В червні 2022 року ми одноголосно схвалили надання Україні статусу країни-кандидата. І з того часу Україна дуже наполегливо працює з Європейською Комісією, щоб впровадити всі реформи, необхідні для забезпечення вступу до Європейського Союзу. Усі держави-члени знають, наскільки складним є процес вступу".

Президент Європейської ради, який є представником Португалії, нагадав, що для його країни на переговори про вступ знадобилося дев’ять років. "Це тривалий, дуже важкий процес, і ми не можемо намагатися штучно встановити конкретний час, щоб сказати, чи це буде через три місяці, чи через 10 років. Нам потрібно продовжувати дуже наполегливо працювати, щоб досягти цього якомога швидше. І це стосується Молдови. І це стосується шести країн Західних Балкан, які ведуть з нами переговори щодо вступу", – пояснив Кошта.

Він також наголосив, що ЄС не відмовиться від необхідності країни-кандидата відповідати критеріям та від того, що процесу вступу оснований на заслугах. "Це означає, що всі країни-кандидати та інституції Європейського Союзу повинні діяти з відчуттям терміновості цього процесу. Звичайно, нам потрібно бути креативними, щоб вирішувати проблеми, і нелегко вести переговори щодо дев’яти процесів вступу одночасно, а особливо з країною такого масштабу та в нинішній ситуації, як Україна. Але ми віримо в майбутнє України, і ми віримо, що майбутнє України в Європейському союзі", – деталізував президент Європейської ради.

У свою чергу фон дер Ляєн нагадала, що у 2020 році в ЄС оновили методологію процесу вступу, тож "це набір чітких правил між нами та потенційними країнами-кандидатами". "Обидві сторони покладаються на це, тож це двосторонній контракт, якщо ви є країною-кандидатом. Країни-кандидати повинні провести складні реформи. Ми очікуємо, що вони рухатимуться вперед лише за умови виконання цих реформ, але й навпаки також вірно – якщо вони виконають реформи, вони мають певне право рухатися вперед у цьому процесі.", – сказала вона.

При цьому фон дер Ляєн наголосила, що надання членства країні-кандидату – це одноголосне рішення всіх держав-членів. "Шлях просування процесу, заснованого на заслугах, має бути дотриманий, щоб обидві сторони знали, на що спиратися. Я хочу чітко сказати, що Україна в останні місяці дуже наполегливо працювала, і Рада провела досить важливі реформи, щоб, наприклад, отримати європейське фінансування, і це має бути винагороджено і з нашого боку", – додала президент Європейської комісії.