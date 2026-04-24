Інтерфакс-Україна
Політика
16:21 24.04.2026

Мешканці Києва, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, отримали від Києва матдопомогу

Київська влада виплатила матеріальну допомогу 42 тисячам киян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році та планує забезпечити санаторно-курортним лікуванням 6 тисяч з них, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"До роковин трагедії місто виплатило щорічну одноразову матеріальну допомогу 42 000 киян, які постраждали внаслідок катастрофи. На загальну суму понад 53 млн грн. Продовжуємо і забезпечення санаторно-курортним лікуванням – до кінця року плануємо оздоровити понад 600 людей. Міська влада робить все для того, щоб підтримувати тих, кому найбільше потрібна допомога", – написав Кличко в Телеграм у п'ятницю.

Він зазначив, що у Києві зараз мешкають понад 62 тисячі громадян, які постраждали внаслідок катастрофи, серед них більше 30 тисяч учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

"Для міста важливо забезпечувати підтримку. У Києві діють програми пільгового медичного обслуговування, передбачене відшкодування вартості лікарських засобів і зубопротезування. На ці потреби у 2026 році місто спрямовує понад 60 млн грн", – повідомив мер.

Кличко також зустрівся з ліквідаторами аварії та вручив їм відзнаки від міста.

"Загалом у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС брали участь понад 600 000 людей. Військових, рятувальників, енергетиків, шахтарів, будівельників, працівників хімічної промисловості, науковців, медиків, інженерів, водіїв. Усі виконували свою роботу в надзвичайних, небезпечних умовах. Сьогодні, коли минає 40 років від трагедії, ми згадуємо не тільки масштаби катастрофи, а й долі людей. Майже чверть мільйона громадян були змушені залишити свої домівки", – зазначив він.

Як повідомлялося, у 2021 році одноразову матеріальну допомогу від міської влади в розмірі від 600 до 1 тис грн до 35-х роковин аварії на ЧАЕС отримали понад 48 тисяч киян

 

