Сибіга: Обіцянки Росії країнам Африки щодо припинення вербування виявилися брехнею

Фото: ГУР МО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував повідомлення у медіа стосовно зростання числа кенійських найманців у окупаційній армії РФ, зазначивши, що уряди африканських країн повинні протидіяти вербуванню, а не покладатися на домовленості з Москвою, що так чи інакше будуть порушенні.

"Ще один сумний урок того, як Росія "поважає" домовленості. Її обіцянки кенійській стороні були просто брехнею. Настав час не лише Кенії, але й урядам інших країн Африки усвідомити це і рішуче протидіяти незаконному вербуванню, а не просити Москву про послуги", – написав він у соцмережі Х.

Раніше видання United 24 повідомило, що Росія все частіше залучає громадян Кенії до бойових дій проти України, декілька з них загинули.

Головне управління розвідки Міноборони України зазначає, що, незважаючи на повідомлення про укладення угод між Москвою та кількома африканськими країнами щодо обмеження вербування, ця практика триває. Влада виявила щонайменше 2 965 громадян африканських країн, які підписали контракти з російськими збройними силами.

Станом на серпень 2025 року було підтверджено загибель щонайменше 316 африканських новобранців, які воювали на боці Росії, хоча українські офіційні особи вважають, що фактична цифра є значно вищою.

Вважається, що найбільша кількість новобранців походить із Кенії, Єгипту, Камеруну, Гани, Нігерії, Уганди, Алжиру, Малі, Південного Судану та Південної Африки.

Раніше повідомлялось, що у березні Кенія заявила, що Росія погодилася припинити вербування своїх громадян після того, як було завербовано понад 1 000 кенійців, за словами міністра закордонних справ Мусалії Мудаваді.

На початку квітня Міністр закордонних справ Камеруну Лежун Мбелла Мбелла оголосив на державному телебаченні, що 16 громадян Камеруну загинули, воюючи за РФ в Україні.