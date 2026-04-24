Трамп відкинув коментарі принца Гаррі про те, що США мають докласти більше зусиль для припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп прокоментував слова принца Гаррі про роль США в припиненні війни в Україні, заявивши, що "виступає від імені Великої Британії більше, ніж принц Гаррі".

"Я знаю одне: принц Гаррі не виступає від імені Великої Британії, це точно. Я вважаю, що я виступаю від імені Великої Британії більше, ніж принц Гаррі, але я ціную його пораду", – сказав Трамп у відповідь на питання журналіста про доречність коментаря принца Гаррі про те, що США мають докласти більше зусиль для припинення війни в Україні.

Напередодні принц Гаррі, приймаючи участь у Київському форумі з безпеки, нагадав, що США стали гарантом безпеки України в рамках Будапештського меморандуму.

"Сполучені Штати відіграють унікальну роль у цій історії. Не тільки через свою міць, а й тому, що, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка була частиною гарантії того, що суверенітет і кордони України будуть поважатися", – нагадав Гаррі.