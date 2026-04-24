10:13 24.04.2026

Трамп планує запросити Путіна на саміт "Великої двадцятки" в Маямі – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп має намір запросити Володимира Путіна на саміт лідерів "Групи 20", який заплановано провести в грудні на гольф-курорті Трампа "Дорал" у Маямі, хоча запрошення ще не надіслано, повідомляє The Washington Post з посиланням на представників адміністрації.

У своїй заяві Державний департамент зазначив, що президент Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що Росія може брати участь у всіх засіданнях "Групи 20", оскільки Сполучені Штати зосереджені на тому, щоб саміт пройшов успішно та плідно".

"Наразі офіційних запрошень не надсилалося, але Росія є членом "Великої двадцятки" і буде запрошена до участі в міністерських зустрічах та саміті лідерів", – заявив високопоставлений представник адміністрації, який на умовах анонімності провів брифінг для ЗМІ.

У четвер, спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті, Трамп заявив, що йому нічого не відомо про запрошення Путіна, але він не буде проти цього.

"Якби він приїхав, це, ймовірно, було б дуже корисно", – сказав президент, додавши згодом, що він "дотримується думки, що треба розмовляти з усіма". Водночас він висловив сумнів, що Путін приїде, навіть якщо його запросять.

Раніше в четвер російські офіційні особи заявили, що Путін отримав запрошення на саміт у Маямі, але поки що невідомо, чи візьме він у ньому участь.

"Росія брала участь у кожному саміті на відповідному рівні", – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков під час телефонної розмови з журналістами, додавши, що "рішення щодо формату нашої участі буде ухвалено ближче до саміту".

У розмові з російськими ЗМІ заступник міністра закордонних справ Олександр Панкін зазначив, що США надіслали запрошення "на найвищому рівні", але, зважаючи на те, що до заходу залишається ще кілька місяців, поки що незрозуміло, чи буде його прийнято.

09:56 24.04.2026
Нападки Трампа на ФРС провокують втечу інвесторів від американських активів – голова Бундесбанку

Трамп попередив, що в Ірану залишилося мало часу на досягнення домовленостей із США

Перемир'я між Ізраїлем та Ліваном буде продовжено на три тижні – Трамп

Трамп заявив, що не поспішатиме з Іраном і хоче укласти вигідну угоду, виключив застосування ядерної зброї

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Путіну для повної окупації Донбасу довелося б пожертвувати від 300 тис. до 1 млн людей залежно від тривалості операції – Зеленський

Зеленський: Я готовий зустрітися з Путіним, але не в Москві і не в Києві

Туск назвав загрозу розпаду НАТО та припинення допомоги Україні "мрією Путіна"

Трамп знову заявив, що з Зеленським складніше мати справу, ніж з Путіним

