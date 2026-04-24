Трамп планує запросити Путіна на саміт "Великої двадцятки" в Маямі – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп має намір запросити Володимира Путіна на саміт лідерів "Групи 20", який заплановано провести в грудні на гольф-курорті Трампа "Дорал" у Маямі, хоча запрошення ще не надіслано, повідомляє The Washington Post з посиланням на представників адміністрації.

У своїй заяві Державний департамент зазначив, що президент Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що Росія може брати участь у всіх засіданнях "Групи 20", оскільки Сполучені Штати зосереджені на тому, щоб саміт пройшов успішно та плідно".

"Наразі офіційних запрошень не надсилалося, але Росія є членом "Великої двадцятки" і буде запрошена до участі в міністерських зустрічах та саміті лідерів", – заявив високопоставлений представник адміністрації, який на умовах анонімності провів брифінг для ЗМІ.

У четвер, спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті, Трамп заявив, що йому нічого не відомо про запрошення Путіна, але він не буде проти цього.

"Якби він приїхав, це, ймовірно, було б дуже корисно", – сказав президент, додавши згодом, що він "дотримується думки, що треба розмовляти з усіма". Водночас він висловив сумнів, що Путін приїде, навіть якщо його запросять.

Раніше в четвер російські офіційні особи заявили, що Путін отримав запрошення на саміт у Маямі, але поки що невідомо, чи візьме він у ньому участь.

"Росія брала участь у кожному саміті на відповідному рівні", – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков під час телефонної розмови з журналістами, додавши, що "рішення щодо формату нашої участі буде ухвалено ближче до саміту".

У розмові з російськими ЗМІ заступник міністра закордонних справ Олександр Панкін зазначив, що США надіслали запрошення "на найвищому рівні", але, зважаючи на те, що до заходу залишається ще кілька місяців, поки що незрозуміло, чи буде його прийнято.