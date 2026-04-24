Голова Євроради: Час починати готуватися до першого етапу переговорів про вступ України до ЄС

Голова Європейської ради Антоніу Кошта назвав важливими кроками ЄС ухвалені рішення про виділення Києву кредиту в EUR90 млрд і про 20-й пакет санкцій проти РФ, наступний крок, на його думку, – це переговори про вступ України до Євросоюзу.

"Тепер настав час дивитися вперед і готуватися до наступного кроку. А наступний крок – це офіційне відкриття перших кластерів переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу", – заявив Кошта в четвер перед початком неформальної зустрічі глав держав і урядів країн ЄС 23-24 квітня, що відбувається на Кіпрі.