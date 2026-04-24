Інтерфакс-Україна
Політика
09:49 24.04.2026

Голова Євроради: Час починати готуватися до першого етапу переговорів про вступ України до ЄС

Голова Євроради: Час починати готуватися до першого етапу переговорів про вступ України до ЄС
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Голова Європейської ради Антоніу Кошта назвав важливими кроками ЄС ухвалені рішення про виділення Києву кредиту в EUR90 млрд і про 20-й пакет санкцій проти РФ, наступний крок, на його думку, – це переговори про вступ України до Євросоюзу.

"Тепер настав час дивитися вперед і готуватися до наступного кроку. А наступний крок – це офіційне відкриття перших кластерів переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу", – заявив Кошта в четвер перед початком неформальної зустрічі глав держав і урядів країн ЄС 23-24 квітня, що відбувається на Кіпрі.

09:36 24.04.2026
Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості до подальшої співпраці

Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості до подальшої співпраці

22:35 23.04.2026
Зеленський: Україна готова спрямувати перший транш із пакету ЄС у EUR90 млрд на армію, ППО та підготовку до зими

Зеленський: Україна готова спрямувати перший транш із пакету ЄС у EUR90 млрд на армію, ППО та підготовку до зими

18:57 23.04.2026
Кошта: Треба готуватися до наступного кроку – відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України до ЄС

Кошта: Треба готуватися до наступного кроку – відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України до ЄС

18:48 23.04.2026
Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

15:54 23.04.2026
Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

15:47 23.04.2026
Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

15:41 23.04.2026
Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

18:46 21.04.2026
Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

18:23 21.04.2026
Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

06:45 15.04.2026
Кошта закликав Іран скористатися імпульсом угоди про припинення вогню для вирішення ядерного питання

Кошта закликав Іран скористатися імпульсом угоди про припинення вогню для вирішення ядерного питання

